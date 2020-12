Sachsen-Anhalt lockert Regeln für Treffen an Weihnachten doch etwas

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalt lockert die Kontaktbeschränkungen an Weihnachten doch etwas. Zugelassen sind vom 24. bis 26. Dezember private Zusammenkünfte und Feiern über den eigenen Hausstand hinaus mit bis zu vier weiteren Personen aus höchstens zwei weiteren Hausständen. Das erklärte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Montag nach einer Sitzung des Kabinetts zur neuen neunten Corona-Landesverordnung. Damit bleibe Sachsen-Anhalt hinter den Möglichkeiten zurück, die Bund und Länder am Sonntag verabredet hatten, danach wären Besucher aus bis zu vier weiteren Hausständen möglich gewesen, sagte Haseloff.

Sozialministerin Petra Grimm-Benne erläuterte, dass mit der Regelung für die Feiertage nun möglich sei, dass sich eine fünfköpfige Kernfamilie mit Großeltern und beispielsweise einem Bruder und seiner Ehefrau treffen darf. Deren Kinder unter 14 Jahren würden nicht mitgezählt.

Noch am Sonntag hatte Haseloff angekündigt, es werde bei der bislang gültigen Fünf-Personen-Regel bleiben. Ziel der erweiterten Regel sei, die Akzeptanz und Mitwirkungsbereitschaft der Menschen zu erhalten. Bis zu den Weihnachtsfeiertagen und im Anschluss gilt wieder, dass sich höchstens fünf Menschen treffen dürfen. Eine Begrenzung auf eine Zahl der Hausstände gibt es weiterhin nicht./afa/DP/eas