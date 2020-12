Implenia gewinnt Gesamtleistungswettbewerb und Auftrag für Sanierung von UBS Paradeplatz als Totalunternehmer

Dietlikon, 14. Dezember 2020 - UBS beauftragt Implenia als Totalunternehmer für die Sanierung ihres Gebäudes am Paradeplatz in Zürich. Dem Vertragsabschluss ist ein einjähriger Prozess im Rahmen eines Gesamtleistungs­wettbewerbs vorausgegangen.

Nach der Sanierung entstehen neben Arbeitsplätzen auch weitere Flächen für eine hybride sowie teilweise öffentliche Nutzung. Das Gebäude wird zum Paradeplatz und zur Bärengasse hin geöffnet.

Höchste Anforderung an Planung, Ausführung und Nachhaltigkeit

Der sanierte Bau wird höchste Anforderungen an Nachhaltigkeit, Ästhetik und Denkmalschutz erfüllen. Das sanierte Gebäude soll eine Leed Platinum Zertifizierung erreichen.

Jens Vollmar, Head Division Buildings bei Implenia, freut sich, dass der Abschluss des Vertrags «an die guten Erfahrungen aus der ebenfalls durch Implenia ausgeführten Sanierung des UBS-Hauptsitzes an der Bahnhofstrasse 45 anschliesst. Wir setzen auf effiziente und effektive Prozesse sowie neuste Methoden aus Lean Construction, um eine optimale Qualität, Termine und eine gute Kommunikation in der Planung und Ausführung des komplexen Projekts über alle Phasen sicherzustellen. Zudem arbeiten wir mit einem bewährten Team, das bereits bei anderen Projekten für UBS tätig war.»

Zeitgenössische Wiederherstellung ursprünglicher Qualität

Der Baubeginn für die Sanierung ist für Ende 2021 geplant. Die Baulogistik ist bei einem Projekt dieser Grössen­ordnung in der Innenstadt von zentraler Bedeutung: Der Baustellenverkehr wird mit dem öffentlichen Verkehr am Knotenpunkt Paradeplatz sowie den Passantenflüssen so orchestriert sein, dass es während der Ausführungsphase zu möglichst wenigen Störungen kommt.