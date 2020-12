IDEMIA erhält Auftrag der isländischen Polizei für neues Einreise-/Ausreisesystem

Sicherheit und Komfort stehen bei dem isländischen Projekt im Mittelpunkt

Ab 2022 schreiben die neuen EES-Vorschriften der EU vor, dass an den Außengrenzen des Schengen-Raums von Drittstaatsangehörigen biometrische Daten, darunter Gesichtsaufnahmen und Fingerabdrücke, erfasst und identifiziert werden müssen. Dies wirkt sich in allen Schengen-Mitgliedstaaten auf die Grenzkontrollverfahren aus.

Angesichts eines jährlichen Anstiegs des Flugverkehrs um 20 Prozent (vor der COVID-19-Pandemie) plante Island die Einführung eines Programms zur Abfertigung der zunehmenden Passagierströme vor allem auf dem Flughafen Keflavik, dem wichtigsten internationalen Flughafen der Insel. Dort kommen 95 Prozent der Passagiere, die größtenteils nicht aus der EU stammen, in Island an bzw. fliegen von dort ab. Zusätzlich sind noch die 30 Seehäfen des Landes relevant, die als Grenzübergänge an den Seeaußengrenzen definiert sind. Die neuen Grenzabfertigungssysteme und -ausrüstungen sind zudem Teil der Binnenkontrolle innerhalb des Schengen-Raums.

Island, Innovationspartner bei der Grenzabfertigung

IDEMIA wird sein wegweisendes Know-how in den Bereichen Biometrie und Grenzkontrollen dazu nutzen, die Grenzsicherheit Islands zu wahren und zu optimieren. Gleichzeitig wird diese Spitzentechnologie die Sicherheit an den Außengrenzen steigern und den Passagierfluss durch den Einsatz modernster Grenzschutztechnologie optimieren.

Das neue Grenzabfertigungssystem, das auf der IDEMIA-Lösung Augmented Borders basiert, entspricht den EU-Vorschriften für das Einreise-/Ausreisesystem (EES). IDEMIA wird außerdem isländische Grenzübergangsstellen mit seinem TravelKiosk EU-EES ausstatten. Dabei handelt es sich um nutzerzentrierte, multi-biometrische Grenzabfertigungs-Selfservice-Kioske der neuesten Generation. Das System, zu dem auch automatische elektrische Zugangstore des Typs TraveLane zählen, zeichnet sich durch einen höheren Durchsatz und Komfort der Passagiere beim Passieren der Grenzkontrollen aus. Außerdem wird IDEMIA zur Vervollständigung dieser Komplettlösung auch für die Einrichtung der mit Abfertigungspersonal besetzten Grenzkontrollschalter sowie für die Bereitstellung mobiler Lösungen und Verfolgungssysteme sorgen, die den Anforderungen der isländischen Polizei entsprechen. Mithilfe dieser Komplettlösung werden die Reaktionszeiten verkürzt und die Koordination verbessert.