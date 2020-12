Corona-Update: Ist das Infektionsgeschehen unbeherrschbar?

Die Zahlen des Corona-Geschehens haben sich erneut verschlechtert: Am Sonntag, dem 13. Dezember ergibt sich eine 7-Tages-Inzidenz von 169 Fällen pro hunderttausend Einwohners. Wobei es sich um Infizierte handelt, nicht um Erkrankte. Einen Sonntag zuvor, am 6. Dezember, betrug diese Maßzahl 142 Fälle je Hunderttausend. Damit zeigt sich ein ähnlicher Trend wie in den USA

