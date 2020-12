Es ist eine Art Wettlauf zwischen Impfstoff und Lockdown, der die Aktienmärkte aktuell beschäftigt. Heute wieder ein typischer Montag mit einem Mix aus verschiedenen Hoffnungen

Es ist eine Art Wettlauf zwischen Impfstoff und Lockdown, der die Aktienmärkte aktuell beschäftigt. Heute wieder ein typischer Montag mit einem Mix aus verschiedenen Hoffnungen: Brexit-Hoffnung, Impfstoff-Hoffnung und Stimulus-Hoffnung. Aber die Gewinne der Aktienmärkte schmolzen etwas dahin durch neue Meldungen zu absehbaren Lockdowns in New York und London - der harte Lockdown in Deutschland wird vorerst ignoriert. Man verläßt sich auf die Aussagen der Fed am Mittwoch, das kurzfristige Risiko besteht nun darin, dass die US-Notenbank untätig bleibt und erst einmal auf den Stimulus durch die US-Politik wartet. Währenddessen agitiert Trump weiter, aber heute dürfte dann das Ende seiner Präsidentschaft durch das Electoral College offiziell werden..

Das Video "Wettlauf zwischen Impfstoff und Lockdown" sehen Sie hier..