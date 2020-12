BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Finanzpolitikerin Cansel Kiziltepe erstattet wegen aus ihrer Sicht unstimmiger Aussagen im Wirecard -Untersuchungsausschuss Anzeige gegen einen Wirtschaftsprüfer von EY. "Ich gehe davon aus, dass er vor dem Untersuchungsausschuss Wirecard falsch ausgesagt hat", sagte Kiziltepe am Montag. Hintergrund ist ein Telefonat des Mannes mit der Wirtschaftsprüferaufsicht Apas.

Der Wirtschaftsprüfer hatte angegeben, in diesem Telefonat lediglich nach einem Ansprechpartner für die Rechtsabteilung in Bezug auf in der Presse erhobene Vorwürfe gegen EY gefragt zu haben. Mehrere andere im Ausschuss befragte Zeugen hätten dem aber widersprochen und ausgesagt, er habe sich nach einer Strafanzeige der Apas gegen EY-Wirtschaftsprüfer erkundigt.

Der Anwalt des Wirtschaftsprüfers wies den Vorwurf der SPD-Politikerin zurück. Es gebe inhaltlich keinen Widerspruch zu von Kiziltepe angeführten Äußerungen eines Apas-Mitarbeiters. Somit liege "schon inhaltlich keine Falschaussage vor". Außerdem sei eine Aussage im Untersuchungsausschuss erst dann abgeschlossen, wenn dem Zeugen das Protokoll seiner Vernehmung übermittelt wurde und eine zweiwöchige Frist zur Anbringung etwaiger Korrekturen bzw. Ergänzungen verstrichen sei. Dies sei nicht der Fall./tam/DP/mis