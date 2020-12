Experten(un)wissen, Kommentar zur Konjunktur von Alexandra Baude Frankfurt (ots) - So wie Deutschland in normalen Zeiten aus Millionen von Fußballtrainern besteht, gibt es in der Coronakrise scheinbar ebenso viele Gesundheits- und Wirtschaftsexperten. Zu schnell, zu langsam, zu weitgreifend, nicht genug - so schallt es der Regierung aus vielen Lagern entgegen. Nun ist klar, dass das öffentliche Leben - vorerst - bis zum 10. Januar weitgehend lahmgelegt ist. Statt Lockdown in Salamitaktik, die nur für Frust sorgt, wäre eine frühere Entscheidung besser gewesen.



Denn wichtig ist nicht nur, die Wirtschaft mittels der erweiterten Coronahilfen in Gang zu halten. Der harte Lockdown drückt immerhin die tägliche Wertschöpfung um schätzungsweise 4 Prozent. Es wird Zeit, eine annähernd realistische Perspektive aufzuzeigen, anhand derer Firmen und Verbraucher Konsum- und Investitionsentscheidungen treffen können. Nur so kann dem unausweichlich anstehenden Schrumpfen der Wirtschaftsleistung im laufenden Quartal und im Startabschnitt 2021 - was der Definition einer technischen Rezession entspricht - die von Ökonomen prophezeite relativ zügige Aufwärtsbewegung folgen.