MSP Sports Capital investiert in McLaren Racing

NEW YORK, 14. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- McLaren Racing gab heute bekannt, dass es eine Investition von MSP Sports Capital („MSP"), einem privaten Investmentberatungsunternehmen in New York, erhalten hat. MSP Sports Capital und seine Kommanditisten schlossen sich den Najafi Companies und UBS O'Connor an, die ebenfalls Investitionen getätigt haben.

Die Transaktion schätzt den Wert von McLaren Racing auf 560 Mio. GBP und stärkt den langfristigen Plan des Teams für Wachstum und anhaltenden Erfolg.

Zu den jüngsten MSP-Investitionen gehören Anteile an Agrupación Deportiva Alcorcon S.A.D., Waasland Beveren, einem Team, das in der belgischen Jupiter League spielt, einer spanischen Fußballmannschaft mit Sitz in Madrid und Estoril Praia Futebol SAD, einem portugiesischen Sportverein mit Sitz in Lissabon, der derzeit im LigaPro an erster Stelle steht. Die Investition von MSP in McLaren Racing baut auf einem Portfolio von hochleistungsfähigen Sportimmobilien auf.

Steven Wasserman, Principal bei MSP, kommentierte: „Wir freuen uns, in McLaren Racing zu investieren, und sind begeistert von den Aussichten für das Unternehmen. Es ist eine Ehre, Teil dieser geschichtsträchtigen Franchise zu sein. Wir sehen ein erhebliches Wachstumspotenzial bei all unseren Investitionen und glauben, dass McLaren dank seiner Geschichte, seines Managements und seiner hochmodernen technologischen Fähigkeiten ein idealer Partner für unser Unternehmen ist." Diese Investition verfolgt und setzt unsere Mission fort, im Namen unserer Fondsinvestoren überzeugende Gelegenheiten zu schaffen und zu entwickeln.

„Diese Investition stellt einen entscheidenden Moment für den Fortschritt von McLaren Racing dar. MSP ist in erster Linie ein Sportinvestor", sagte Zak Brown, CEO von McLaren Racing. „Das Unternehmen kennt den Markt und sein Team verfügt über beträchtliche Erfahrung und nachgewiesenen Erfolg mit Sportimmobilien auf der ganzen Welt. Es ist ebenso ein Partner wie ein Aktionär und verfügt über die Fähigkeit, sein Netzwerk und sein Wissen zum langfristigen Vorteil von McLaren Racing zu nutzen."