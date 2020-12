ADC Therapeutics und Overland Pharmaceuticals melden Gründung von Overland ADCT BioPharma zur Entwicklung und Vermarktung von Lonca und anderen AWK für hämatologische und solide Tumorindikationen in Großchina und Singapur

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) und Overland Pharmaceuticals, ein voll integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, das von Hillhouse Capital finanziert wird, teilten heute mit, dass sie gemeinsam ein neues Unternehmen – Overland ADCT BioPharma (CY) Limited – gegründet haben, um vier ADC-Therapeutics-Produktkandidaten von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für schwer behandelbare hämatologische und solide Tumore – Loncastuximab-Tesirin (Lonca), ADCT-601, ADCT-602 und ADCT-901 – in Großchina und Singapur zu entwickeln und zu vermarkten. Overland Pharmaceuticals hat 50 Millionen US-Dollar in Overland ADCT BioPharma investiert, um den Geschäftsbetrieb zu finanzieren, was auch die Entwicklungspläne für die Zulassung von Lonca zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL) im Lizenzgebiet einschließt.

„Der von ADC Therapeutics eingereichte Antrag auf Zulassung eines Biologikums (Biologics License Application) für Lonca, der kürzlich den Status der vorrangigen Prüfung (Priority Review) erhalten hat, wird derzeit von der U.S. Food and Drug Administration geprüft“, so Chris Martin, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics. „Im Zuge unserer Vorbereitungen für die mögliche Markteinführung von Lonca in den USA im Jahr 2021 freuen wir uns, dass Overland ADCT BioPharma den Zugang zu dieser Therapie sowie zu drei unserer anderen AWK auf Pyrrolobenzodiazepin-Basis erweitern wird, um den Behandlungsbedarf von Patienten in Großchina zu decken.“

Mit der jetzt getroffenen Vereinbarung hat ADC Therapeutics die exklusiven Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Lonca, ADCT-602, ADCT-601 und ADCT-901 für Großchina und Singapur an Overland ADCT BioPharma lizenziert. Overland Pharmaceuticals hat 50 Millionen US-Dollar in Overland ADCT BioPharma investiert, wobei Overland Pharmaceuticals einen Anteil von 51 % und ADC Therapeutics einen Anteil von 49 % halten werden. Im strategischen Geschäftsplan ist vorgesehen, dass Overland ADCT BioPharma in Zukunft weitere private Investoren und/oder einen möglichen Börsengang in Betracht ziehen kann. Beide Parteien werden eine gleiche Anzahl von Kandidaten in den Vorstand berufen; die Suche nach einem Chief Executive Officer für Overland ADCT BioPharma ist bereits im Gange. ADC Therapeutics kann zudem Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren aus der regionalen Lizenzvereinbarung mit Overland ADCT BioPharma beziehen.