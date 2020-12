DGAP-Ad-hoc: Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenzusammenschluss

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft): Beschluss der Trägerversammlung der NORD/LB zur vollständigen rechtlichen Integration der Deutschen Hypo



14.12.2020 / 22:00 CET/CEST

Die Trägersammlung der Norddeutschen Landesbank Girozentrale - NORD/LB - und die Hauptversammlung ihrer 100%igen Tochtergesellschaft Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Deutsche Hypo - haben im Rahmen ihrer jeweiligen Sitzungen am 14. Dezember 2020 entschieden, dass die Deutsche Hypo vollständig in die NORD/LB integriert werden soll. Die Finanzierung von Gewerbeimmobilien bleibt nach der Integration eine zentrale Säule des Geschäftsmodells der NORD/LB - auch die Marke Deutsche Hypo wird weiter genutzt.



Die Integration der Deutschen Hypo in die NORD/LB wird auf Grundlage eines Verschmelzungsvertrages nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 des Staatsvertrags zwischen dem Land Niedersachsen, dem Land Sachsen-Anhalt und dem Land Mecklenburg-Vorpommern über die Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - vom 6. Dezember 2019 (Nds. GVBl. Nr. 23/2019, S. 399) in Verbindung mit §§ 2 ff., 60 ff Umwandlungsgesetz im Wege der Verschmelzung stattfinden.



Der Vollzug der Verschmelzung soll voraussichtlich zum 30. Juni 2021 durch Eintragung in die Handelsregister erfolgen. Mit Wirksamkeit der Verschmelzung werden dann alle Verbindlichkeiten der Deutschen Hypo aus ausstehenden Wertpapieren im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die NORD/LB übergehen.





Deutsche Hypothekenbank

(Actien-Gesellschaft)

Osterstraße 31

30159 Hannover



