Star Alliance geht All-In bei AWS, um die nächste Ära des Flugverkehrs zu erfinden

Heute gab Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com , Inc. (NASDAQ: AMZN), bekannt, dass die Star Alliance, die weltweit größte Airline-Allianz, all-in auf AWS setzt und ihre gesamte IT-Infrastruktur in die weltweit führende Cloud verlagert, um Kosten zu senken, die Leistung zu verbessern und ein agileres Unternehmen in der Cloud zu werden. Star Alliance arbeitet mit Tata Consultancy Services (TCS) – einem Premier Consulting Partner des AWS Partnernetzwerks – zusammen, um alle ihre Daten, Plattformen und geschäftskritischen Anwendungen auf AWS zu migrieren und ihre Rechenzentren zu schließen, wodurch die Gesamtbetriebskosten der Infrastruktur um 25 % gesenkt werden. Die Airline-Allianz nutzt die unübertroffenen Fähigkeiten von AWS, darunter Analytik, Sicherheit, verwaltete Datenbanken, Speicherung und Maschinelles Lernen, um ihren 26 Mitgliedsfluggesellschaften Echtzeit-Einblicke zu verschaffen, die dazu beitragen werden, das globale Reiseerlebnis für ihre Passagiere zu verbessern, selbst mit der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Unsicherheit.

Durch den Umstieg auf AWS hat die Star Alliance die Flexibilität gewonnen, ihre bestehende Infrastrukturnutzung und Kosten sofort zu optimieren, um den sich ändernden Anforderungen im weltweiten Flugverkehr, insbesondere im Hinblick auf COVID-19, gerecht zu werden. Als die Quarantäneanweisungen und Reisebeschränkungen in Kraft traten, reduzierte das Unternehmen sofort seinen Infrastrukturbedarf und seine Ausgaben um 30 % und verringerte die Nutzung von AWS, anstatt für überschüssige Kapazitäten vor Ort zu bezahlen. Mit der Nutzung von AWS rüstet sich die Star Alliance für die Zukunft, wenn die weltweiten Reisebeschränkungen nachlassen und die Kunden wieder regelmäßig fliegen. Die Organisation ist nun in der Lage, Anwendungen in der Hälfte der Zeit einzuführen, indem sie den Amazon Elastic Container Service mit AWS Fargate (eine serverlose Rechenmaschine für Container, die die Erstellung von Anwendungen erleichtert) nutzt, um Dienstleistungen zu betreiben, die das Reisen für die Passagiere einfacher und sicherer machen. Beispielsweise hat die Star Alliance eine Anwendung zur Gepäckverfolgung entwickelt, die Amazon Aurora (die relationale Datenbank von AWS, die für die Cloud entwickelt wurde) nutzt, um Daten von verschiedenen Gepäcksystemen von Fluggesellschaften zu verarbeiten und Betriebsabläufe und zentralisierte Berichte bereitzustellen, sodass die Kundendienstmitarbeiter der Fluggesellschaften Gepäck an Flughäfen auf der ganzen Welt verfolgen können. Darüber hinaus macht die Anwendung „Star Alliance Inter Airline Through Check-in Hub“ – eine Anwendung, die in Spitzenzeiten mehr als 12 Millionen Transaktionen pro Monat verarbeitet und analysiert und auf AWS läuft – den Check-in-Prozess für Reisende nahtlos, indem sie es den Passagieren ermöglicht, einzuchecken und Bordkarten für Reisen mit mehreren Zwischenstopps bei allen Star-Alliance-Mitgliedsgesellschaften zu erhalten.