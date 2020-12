BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" (Baden-Baden) zu Steinmeier/Corona

Steinmeier hat sich in seiner bisherigen Amtszeit stark für die Demokratie eingesetzt: Demokratie unter Druck von links und von rechts, das war sein Thema, das er zu historischen Gedenktagen gerne fokussiert hat. Darin, so schien es, hat er sein Thema gefunden. Umso merkwürdiger, dass er sich gerade jetzt weitgehend zurückhält. Werden nicht gerade in der Corona-Zeit Fragen berührt, die stark mit seinem Thema Demokratie zu tun haben? Was ist mit den Leugnern, den Verschwörungstheoretiker, denjenigen, die behaupten, unsere Demokratie sei in der Corona-Krise ausgehebelt? Traut sich Steinmeier nicht, diese mit klaren Ansagen zu erreichen? Wenn er nur den Solidaritäts-Mahner und Durchhalte-Prediger gibt, hätte er eine Chance vergeben - gerade mit Blick auf sein Schwerpunktthema. Gerade in der Corona-Zeit müsste das Staatsoberhaupt überzeugend darlegen, warum Demokratie wichtig ist, was sie leistet und dass sie nicht verachtet gehört. Es ist Steinmeiers Bewährungsprobe./yyzz/DP/mis