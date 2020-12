Comviva und Ooredoo Kuwait bilden strategische Partnerschaft, um CVM-Kampagnen mit maschinellem Lernen durchzuführen

Manoranjan (Mao) Mohapatra, Chief Executive Officer bei Comviva, sagte: „Weltweit steigen die Anforderungen der Kunden. Um Schritt zu halten, nutzen Unternehmen zunehmend digitale Technologien, um ihren Kunden nahtlose Erlebnisse über mehrere Kommunikationskanäle hinweg zu bieten. Das Customer Value Management, gekoppelt mit fortschrittlicher Analytik, entwickelt sich rasant weiter. Wir zeichnen uns durch unsere Branchenerfahrung aus und durch unsere Dienstleistungen, die unsere technischen Lösungen ergänzen. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es Ooredoo Kuwait, bestehenden Kunden eine optimale Erfahrung zu bieten und gleichzeitig neue Geschäftsmöglichkeiten zu fördern."

Nirmal Upreti, Senior Director, Prepaid Marketing bei Ooredoo Kuwait, sagte: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Comviva auszubauen. Wir können damit unser Data-Science-Programm mithilfe fortschrittlicher Analytik bereitstellen und neue Einblicke in unsere Kunden erhalten. Das sollte uns helfen, unser Ziel zu erreichen, eine digitale Führungsrolle in der Region einzunehmen. Die Partnerschaft wird es Ooredoo ermöglichen, eine Reihe von Fähigkeiten aufzubauen, die unsere Kunden digital unterstützen - das maschinelle Lernen macht es möglich."

Ramy Moselhy, Senior Vice President und Leiter der MENA-Region bei Comviva, sagte: „Es war schon immer unsere oberste Priorität, unseren Kunden umsetzbare Customer Insights zu ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Managed CVM- und Data-Science-Services, unterstützt von unserer Echtzeit-Plattform der nächsten Generation, die fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI) und Machine-Learning-Algorithmen nutzt, den inkrementellen Umsatz für Ooredoo Kuwait steigern und die Kundenerfahrung verbessern werden."

MobiLytix von Comviva ist eine Plattform für Echtzeit-Interaktionsmanagement der nächsten Generation, die fortschrittliche Algorithmen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen nutzt, um zusätzliche Einnahmen für Unternehmen zu erzielen. Die Lösung liefert KI-gesteuerte kontextuelle Einblicke, die Kunden das "Next Best Offer" in Echtzeit und in großem Rahmen bieten. Diese KI-gesteuerte Plattform nutzt Echtzeit-Transaktionsdaten in Verbindung mit einem umfassenden, einheitlichen Kundenprofil, um den Customer-Life-Time-Wert zu steigern. MobiLytix ermöglicht es Dienstanbietern, den Wert einzelner Kunden und ihrer Mikro-Momente der Interaktion mithilfe fortschrittlicher maschineller Lernanalysen und kontextbezogener Echtzeitentscheidungen zu maximieren.

