Schindler Holding AG: Veränderungen in der Konzernleitung

15.12.2020 / 06:30 CET/CEST

Nach Beschluss durch den Verwaltungsrat wird Tobias B. Staehelin, derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung der C. Haushahn Gruppe Deutschland und Mitglied des Verwaltungsrats der Schindler Holding AG, per 1. April 2021 zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er wird die Verantwortung für den Bereich Group Human Resources übernehmen.