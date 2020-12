Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Ceconomy will auf Wachstumskurs zurück Der Elektronikhändler Ceconomy will nach dem durch die Corona-Pandemie bedingten Umsatzrückgang im vergangenen Geschäftsjahr wieder auf Wachstum umschalten. So erwartet der Betreiber der beiden Ketten Media-Markt und Saturn für 2021/22 (per Ende …