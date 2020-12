Lackhersteller PT Mowilex hilft beim Schutz von 65.000 Hektar Urwald als Beitrag zur Erneuerung seiner Klimaneutralitäts-Zertifizierung

JAKARTA, Indonesien, 15. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- PT Mowilex Indonesia (PT Mowilex) hat bekannt gegeben, dass es seine Zertifizierung zur Klimaneutralität erneuert hat. Das Unternehmen kompensiert seine CO2-Emissionen durch Energiesparprojekte, den Schutz von natürlichen Lebensräumen und die Förderung von verantwortungsvoller Entwicklung in Kommunen.

Das Unternehmen, das Hochqualitäts-Farben, Holzbeize und andere Baumaterialien herstellt, ist weiterhin der einzige Hersteller in Indonesien, der die vollständige Klimaneutralität erreicht hat.

„Basierend auf die Erfahrungen aus unserer Zertifizierung als CO2-neutrales Unternehmen im Jahr 2019, haben wir unsere Energiesparmaßnahmen an elf PT Mowilex-Standorten ausgeweitet. Außerdem haben wir unsere Ressourcen für den Emissionsausgleich auf Projekte hier in Indonesien konzentriert", sagt Tania Wakhidah Ariningtyas, Head of Environmental Affairs bei PT Mowilex. „Das Rimba Raya REDD+ Projekt ist auf den Schutz der biologischen Vielfalt und auf nachhaltige Gemeinschaften ausgerichtet, zwei Bereiche, die für uns bei PT Mowilex sehr wichtig sind."

Das Rimba Raya Biodiversitätsreservat auf der indonesischen Insel Borneo, regional als Kalimantan bekannt, umfasst kohlenstoffreiche tropische Torfsümpfe, in denen 105.000 gefährdete Borneo-Orang-Utans und andere bedrohte Arten leben. Durch seine Kompensationsgelder trug PT Mowilex dazu bei, 65.000 Hektar Wald zu retten, die einst für Ölpalmenplantagen vorgesehen waren. Die Schutzmaßnahmen verbessern auch die Gesundheitsversorgung, die Ernährungssicherheit, den Brandschutz und die Bildungsmöglichkeiten für 2.500 Familien auf der Insel.

Im Jahr 2020 wurde Rimba Raya das erste Projekt, das nach dem Sustainable Development Verified Impact Standard (SD VISta) registriert wurde, und damit nachweisen konnte, dass seine Programme zur Sicherung des Lebensunterhalts in den umliegenden Dörfern alle 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) fördern.

Kunden in Indonesien erwarten mehr als nur Qualitätsprodukte. Unsere Kunden suchen auch nach ethischen, nachhaltig denkenden Unternehmen", so Ariningtyas. „Wir sind unglaublich stolz darauf, preisgekrönte Farbprodukte in zeitgemäßen Farben herzustellen und gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und lokale Gemeinschaften zu stärken."