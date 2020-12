DGAP-News: Pure Extracts Technologies Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Pure Extracts Technologies Corp.: Pure Extracts begrüßt Health Canadas SAP zur Aufnahme von durch Psilocybin unterstützter Psychotherapie



15.12.2020 / 07:25

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pure Extracts begrüßt Health Canadas SAP zur Aufnahme von durch Psilocybin unterstützter Psychotherapie



Überprüfung des Special Access-Programms als Meilenstein wird für die Akzeptanz durch den Mainstream angesehen



Vancouver, BC, 15. Dezember 2020. Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (XFRA: A2QJAJ) ("Pure Extracts" oder das "Unternehmen"), ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf Cannabis, Hanf und den sich schnell entwickelnden Sektor funktioneller Pilze, unterstützt die von Health Canada beabsichtigte Überprüfung des Special Access Program (SAP) und der zugehörigen Vorschriften, um bestimmte zugelassene Anwendungen von durch Psilocybin unterstützten psychotherapeutischen Behandlungen zu erlauben. Die geplante SAP-Revision, die am 11. Dezember angekündigt wurde, könnte zu wichtigen neuen medizinischen Anwendungen führen, insbesondere im komplexen und wachsenden Bereich der psychischen Gesundheit. Health Canadas Ankündigung könnte als Meilenstein fungieren, der fortschrittliche Forschungsinitiativen vorantreibt. Dies schließt mehrere laufende klinische Studien ein, die durchweg auf das Durchbruchstherapiepotenzial der durch Psilocybin unterstützten Psychotherapie bei einer Reihe von Patienten mit psychischen Erkrankungen hinweisen, die unter Erkrankungen leiden, bei denen herkömmliche Therapien versagt haben oder sich als ungeeignet erwiesen haben. Das vorgeschlagene SAP-Update unterstreicht die strategische Bedeutung der Auftragserteilung von Pure Extracts an ein weltweit anerkanntes Beratungsunternehmen für Betrieb, Compliance und Regulierung. Dieses Unternehmen wird Pure Extracts bei der Beantragung einer Händlerlizenz nach dem Controlled Drugs and Substances Act (CDSA, Arzneimittelgesetz) bei Health Canada beraten. Das CDSA und seine Verordnungen bieten den Rahmen für den legalen Zugang zu geregelten Stoffen sowie für die Kontrolle und Regulierung von Produktion, Vertrieb und Verkauf. Eine der Aufgaben von Health Canada besteht darin, den Genehmigungs- und Überwachungsrahmen für die legale Herstellung geregelter Substanzen bereitzustellen. Seite 2 ► Seite 1 von 4



Pure Extracts Technologies Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de