Clean Power Capital Corp.

Clean Power Capital Corp.: PowerTap nutzt das kalifornische Standardinfrastrukturprogramm für Treibstoff mit niedrigem Kohlenstoffgehalt



15.12.2020

PowerTap nutzt das kalifornische Standardinfrastrukturprogramm für Treibstoff mit niedrigem Kohlenstoffgehalt



VANCOUVER, British Columbia und Newport Beach, Kalifornien, 15. Dezember 2020 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen gibt bekannt, dass seine Investition, PowerTap, die Teilnahme am Low Carbon Fuel Standard Infrastructure Credit Program ("LCFS", Standardinfrastrukturprogramm für Treibstoff mit niedrigem Kohlenstoffgehalt) des US-Bundesstaates Kalifornien plant. Der LCFS-Markt in Kalifornien bietet möglicherweise eines der einzigartigsten Programme für den Handel mit Emissionszertifikaten, was das Engagement Kaliforniens zur Reduzierung von Treibhausgasen widerspiegelt. Das LCFS-Emissionszertifikatprogramm bietet PowerTap die Möglichkeit, bereits vor der Abgabe von Wasserstoff aus seinen Tankstellen Einnahmen zu erzielen, indem PowerTap seine erworbenen LCFS-Zertifikate kontinuierlich auf den Emissionshandelsmärkten verkaufen kann. Käufer dieser Zertifikate sind Ölunternehmen und andere starke Umweltverschmutzer, die ihre CO 2 -Emissionen in Kalifornien ausgleichen müssen. PowerTap kann LCFS-HRI-Zertifikate erhalten, sobald die Tankstellen in Kalifornien installiert sind. PowerTap plant die Einführung ihrer Tankstellen in der zweiten Hälfte des Jahres 2021.

Das 2009 ins Leben gerufene kalifornische LCFS-Programm war eines der ersten, das sich ausschließlich auf den Verkehrssektor konzentrierte, der aufgrund seiner zahlreichen Interessengruppen schwer zu entkarbonisieren ist. Laut dem kalifornischen LCFS-Programm mussten die Hauptkraftstofflieferanten gegenüber 2010 den Kohlenstoffgehalt ihrer Kraftstoffe bis 2020 um 10 % senken. Das Programm wurde erweitert, um bis 2030 eine weitere Reduzierung um 10 % zu fordern - also eine Verringerung von insgesamt 20 %1. Dieses Ziel einer Verringerung des CO 2 wird in Gramm CO 2 gemessen, das pro MJ Kraftstoff (Wärmewert) emittiert wird. Die Basis für Benzin und Diesel wird jedes Jahr gesenkt, und jeder Kraftstoff, der in diesen Bundesstaat eingeführt und in Kraftfahrzeuge eingefüllt wird, deren Emissionen während ihres Lebenszyklus unter der Basis liegen, kann sogenannte LCFS-Zertifikate generieren. Wenn ein großer Kohlenstoffemittent wie ein Ölunternehmen auf die Erreichung seines jährlichen LCFS-Ziels hinarbeitet, ist es zum großen Teil auf den Kauf von LCFS-Zertifikaten angewiesen. Diese Zertifikate können aus dem Laden von Elektrofahrzeugen, der Produktion von Biogas (für CNG-Fahrzeuge), Ethanol, anderen Biokraftstoffen und Wasserstoff generiert werden. Im Jahr 2020 wird das LCFS-Programm auf einen Markt für den Handel mit Emissionszertifikaten in Höhe von mehreren Milliarden geschätzt2.