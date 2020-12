Beijing Forum 2020 rückt die neuen Herausforderungen und Chancen der Globalisierung in den Mittelpunkt

BEIJING, 15. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Das Beijing Forum 2020 wurde am 5. Dezember an der Peking Universität über zweisprachige Live-Übertragung auf mehreren Plattformen eröffnet. Dieses Jahr handelte sich bei dieser internationalen akademischen Veranstaltung, die gemeinsam von der Peking Universität, der Beijing Municipal Education Commission und dem Chey Institute for Advanced Studies organisiert wurde, um die globale Entwicklung nach der Pandemie, undhatte zum Thema „Die Harmonie der Zivilisationen und gemeinsamer Wohlstand - Globalisierung unter dem Einfluss der Pandemie: Neue Herausforderungen und Chancen". Prominente Experten aus China und dem Ausland waren eingeladen, um Einblicke zu gewähren und globale Probleme im Lichte der Pandemie zu diskutieren.

Die Eröffnungszeremonie wurde von Qiu Shuiping, dem Vorsitzender von Peking University Council, geleitet. Zu den Rednern, die entweder online oder persönlich Rede gehalten haben, gehörten Han Qide, der stellvertretendeVorsitzender des 10. und 11. Ständigen Ausschusses des NPC, UN-Generalsekretär António Guterres, der Präsident der Peking University Hao Ping, der Vorstandvorsitzende der SK-Gruppe Chey Tae-won, der Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab und der ehemalige japanische Premierminister Fukuda Yasuo. Darüber hinaus hielt Qiu Yuanping, als ständiges Ausschussmitglied des CPPCC, eine Sonderansprache.

António Guterres beglückwünschte das Forum zum Erfolg und erkannte Fortschritte China auf dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung erzielt hat. Guterres rief die Welt dazu auf, Lehren aus der Krise der öffentlichen Gesundheit zu ziehen, und betonte die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit.

Hao Ping äußerte sich zu den Hauptmissionen der Hochschulen, die soziale Fortschritte in der aktuellen Pandemiesituation ermöglichen sollten. Insbesondere wies Hao darauf hin, dass Hochschulen langfristige Perspektive einnehmen müssen und das Bildungsmodell reformieren müssen.

Nach Meinung von Klaus Schwab, Wahrheit und Vertrauen seien die wichtigsten Bausteine bei der Suche nachHarmonie.

Zudem tauschten die fünf Gäste ihre Meinungen zu globalen Zukunftsaussichten auf einer Online-Sitzung aus, die vom Präsidenten des Chey Institute for Advanced Studies Park In-kook geleitet wurde.. Zu den Rednern gehörten auch Joseph Stiglitz, Professor an der Columbia University, Stephen Toope, Vizekanzler der University of Cambridge, Wu Zunyou, Chefepidemiologe des Chinese Center for Disease Control and Prevention, Jerome H. Kim, Generaldirektor des International Vaccine Institute, und Huang Ru, Vizepräsident der Peking University.