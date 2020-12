CSC Global Financial Markets übernimmt FIRSTCORP PTE. LTD in Singapur

FIRSTCORP bietet Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensgestaltung, Sekretariatsarbeiten und Domizilierung mit Schwerpunkt auf der Gründung und laufenden Verwaltung von Unternehmen in Singapur und Geschäftseinheiten in anderen bedeutenden Finanzmetropolen wie Hongkong und in anderen Gerichtsbarkeiten wie auf den British Virgin Islands, Cayman Islands und Labuan. Zusammen mit seinem starken Partnernetz übernimmt FIRSTCORP die Verwaltungs- und Sekretariatsaufgaben zur Sicherstellung der Einhaltung aller für Firmen in diesen Gerichtsbarkeiten geltenden Gesetze und Bestimmungen und sorgt dafür, dass sich seine Kunden in dem zunehmend komplexen internationalen regulatorischen Umfeld zurechtfinden.

„Wir freuen uns sehr, FIRSTCORP bei CSC begrüßen zu dürfen, denn mit diesem Schritt stärken wir unser Dienstleistungsangebot im Asien-Pazifik-Markt“, erklärte CSC Executive Vice President John Hebert. „FIRSTCORP kann auf eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte zurückblicken und verfügt über eine starke, service-orientierte Kultur, die der unseren gleicht. Seine einschlägige Erfahrung mit verschiedenen Gerichtsständen, seine maßgeschneiderten Lösungen und langfristigen Ansätze für die Kundenbeziehungspflege machen das Unternehmen zu einer ausgezeichneten Ergänzung unseres globalen Angebots insgesamt.“

Mit der Übernahme dieser in Singapur ansässigen Firma erweitert CSC seine Kompetenzen für seine Kunden der globalen Finanzmärkte (GFM) und stärkt zudem seine Präsenz in einer führenden Finanzmetropole des Asien-Pazifik-Raums (APAC). CSC verfügt bereits über ein etabliertes Team in Singapur sowie in weiteren APAC-Zentren in Hongkong, Shanghai und Shenzhen. Die Übernahme erfolgt im Anschluss an diverse strategische Neueinstellungen und Investitionen, die CSC im vergangenen Jahr in der APAC-Region getätigt hat, wie etwa die Ausdehnung seines Fondsverwaltungsangebots und ein verstärktes internationales Expansionsgeschäft in der Region. Zum Kundenstamm von CSC, der dessen Verwaltungsdienstangebot in Anspruch nimmt, gehören Großunternehmen, Family Offices und Fondsstrukturen wie Singapore Variable Capital Companies (VCC) sowie diverse Strukturen in Verbindung mit Risikokapital, Private-Equity, Immobilien, Handelsfinanzierungs- und Darlehensverwaltungsfonds.