Das Landgericht München hat erstmals einem Kläger im Dieselskandal Schadensersatz zugesprochen. Vertreten wurde der Fahrer eines Mercedes GLK 200 CDI von der Berliner Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN.

Wissentlich unzulässige Abschalteinrichtungen eingesetzt

Der Motor OM 651 ist mit einer Steuerungssoftware ausgestattet, die sechs Abschalteinrichtungen enthält, die Einfluss auf die Abgasemissionen des Fahrzeugs haben, so das Gericht. Daimler nutzt neben dem sogenannten Thermofenster auch eine Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung, die nur auf dem Prüfstand aktiviert ist. Der Mercedes hält dadurch die gesetzlichen Grenzwerte in der Testsituation ein, während die Emissionen im Straßenbetrieb durch Deaktivierung der Funktion erheblich ansteigen.

Die Richter am Landgericht München gehen davon aus, dass die Handelnden und Verantwortlichen bei der Beklagten wissentlich unzulässige Abschalteinrichtungen verwendet haben. Daimler habe nicht wirksam bestritten, dass die Motorsteuerung im normalen Fahrbetrieb nicht so arbeitet wie auf dem Prüfstand und dass diese Praxis auch dem Vorstand bekannt war.

Verwendung der Software sittenwidrig

Das Gericht hatte von Daimler die Bescheide des KBA angefordert, bekam die Dokumente aber nur in stark geschwärzter Form vorgelegt. Das genügte den Richtern nicht und sie kamen zu dem Schluss, dass die Verwendung der betreffenden Software eindeutig unzulässig und daher sittenwidrig sei. Das Vertrauen der arglosen Käufer sei auf verwerfliche Weise vorsätzlich ausgenutzt worden, so die Richter.

Der Schaden des Klägers besteht laut dem LG München darin, dass er den Kaufvertrag aufgrund einer Täuschung abgeschlossen hat. In Kenntnis der wahren Umstände hätte er das Fahrzeug nicht erworben. Deshalb steht ihm laut Gericht wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung gemäß § 826 BGB ein Schadensersatzanspruch in Höhe von 18.941 Euro gegen Rückgabe des Fahrzeugs zu. Bei der Berechnung der Schadenshöhe haben die Richter eine Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs von 300.000 Kilometer zugrunde gelegt.

