Vermögensmanagementplattform Vestrata startet mit Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Mio. USD, angeführt von Branchenveteranen

Vestrata, ein Fintech-Unternehmen und Anbieter integrierter Investmentlösungen, feiert heute sein Marktdebut. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines der erfahrensten Teams, das jemals von einem Startup-Unternehmen in diesem Bereich zusammengerufen wurde. Es hat eine Investmentrunde in Höhe von 4 Millionen US-Dollar abgeschlossen, um dem Vermögensverwaltungs- und Privatbanking-Sektor einen innovativen Wertvorschlag zu unterbreiten.

Zum Geschäftsleitungsteam von Vestrata gehören acht ehemalige Geschäftsführer von einigen der größten Vermögensverwaltungsinstitutionen der Welt. Mit einer kombinierten Erfahrung von über 200 Jahren bringt das Team ein tiefgreifendes Verständnis der äußerst komplexen Bereitstellung von Investmentlösungen mit, die den Anforderungen und Präferenzen der Kunden entsprechen.

Die Firma steht unter der Leitung von Mitbegründer und CEO Mark Le Lievre, dem früheren Global Head of Products and Platforms bei J.P. Morgan Private Bank und Head of Investment Content bei UBS Wealth Management. Dem breiteren Managementteam gehört eine Reihe von früheren Führungskräften von J.P. Morgan und anderen global tätigen Finanzinstitutionen an, darunter:

Doug Wurth, Chairman, früher Leiter der internationalen Abteilungen Private Bank und Alternatives bei J.P. Morgan

Kim Lennen, CTO und Mitbegründer, früher CTO von J.P. Morgan Private Bank (Europa)

Lea Blinoff, Head of Solutions, früher Managing Director bei J.P. Morgan Private Bank

Arun Sinha, CMO, früher CMO von J.P. Morgan Private Bank

Eric Laget, Chief Legal Officer, früher Unternehmensjurist bei J.P. Morgan Asset Management

Tim Riseborough, CFO/COO, früher COO bei der HSBC Commercial Bank

Sarah Newman, CCO, früher Head of Investment Products bei Barclays Wealth Management

Mark Le Lievre, Mitbegründer und CEO von Vestrata, sagte dazu: „Es beginnt nun eine Zeit, in der sich Vermögensverwalter nicht mehr auf den Wertzuwachs des Marktes verlassen können, um das Ertragswachstum voranzutreiben. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass sich die Vermögensverwaltungsbranche mit bedeutenden und schnell zunehmenden finanziellen und regulatorischen Herausforderungen konfrontiert sieht. Firmen müssen sich jetzt nicht nur auf die Eindämmung der Kostenbasis konzentrieren, sondern ihre Umsätze auch durch verbessertes Kundenengagement steigern.“