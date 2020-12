Vow ASA Vow ASA etablerer Vow Industries og inngår intensjonsavtaler for industriell miljøsatsing på Follum Nachrichtenquelle: globenewswire | 15.12.2020, 08:00 | 76 | 0 | 0 15.12.2020, 08:00 | Vow har besluttet å etablere et nytt datterselskap, Vow Industries, som skal forsere det grønne skiftet i industrien. Vow Industries første mål er å bygge en fabrikk på Follum i Ringerike kommune for å produsere biokarbon for metallurgisk industri, CO2-nøytral gass til fjernvarme og biofuel til den petrokjemiske industrien. Selskapet skal utvikle, eie og drive anlegg basert på Vows prosessteknologi. Som et ledd i denne satsingen har Vow inngått intensjonsavtaler med skogeiersamvirket Viken Skog og fjernvarmeprodusenten Vardar Varme. Begge er sentrale for realiseringen av fabrikken på Follum. Viken Skog skal levere biomasse til fabrikken som igjen skal levere ren og klimanøytral gass til Vardar Varme sitt fjernvarmeanlegg. Vow er også i dialog med selskaper innen metallurgisk industri om salg av biokarbon som blir fabrikkens hovedprodukt. Etterspørsel skapt av industri i omstilling

Etterspørselen etter biokarbon forventes å øke betydelig de nærmeste årene, som følge av at store, internasjonale industrikonsern går gjennom en betydelig grønn omstilling for at den skal kunne nå sine mål om klimanøytralitet innen 2050. Biokarbon vil erstatte fossilt kull som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri. – Teknologi og løsninger fra Vow vil spille en sentral rolle i denne omstillingen. I første omgang skal Vow Industries produsere biokarbon i Norge, men vårt mål er at selskapet skal være en inkubator som kan etablere flere industrielle produksjonsvirksomheter med Vows teknologi, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA. – Vi skal vise ikke bare den norske, men også den internasjonale industrien, at vi har teknologiske løsninger som akselerer det grønne skiftet, fortsetter Badin. Betydelige investeringer

Det forventes en investering på rundt 200 millioner kroner i det første byggetrinnet ved det nye anlegget. Dette vil bli delvis finansiert ved lån og delvis med støtte fra Enova. Vow har nær dialog med Enova, og har grunn til å tro at dette prosjektet vil kvalifisere til støtte. Endelig investeringsbeslutning vil bli tatt når resultatet av Enova-søknaden foreligger. Gitt en positiv investeringsbeslutning, så vil produksjon av prosessteknisk utstyr starte våren 2021 med fortløpende leveranser frem til oppstart av fabrikk sommeren 2022.







