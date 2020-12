---------------------------------------------------------------------------

CENTOGENE eröffnet Walk-In-COVID-19-Testcenter zentral in Berlin

* Die zentrale Lage des Testcenter erleichtert den Zugang zu sicheren und schnellen SARS-CoV-2-PCR-Tests für die breite Öffentlichkeit

* CENTOGENE weitet sein Angebot an SARS-CoV-2-PCR-Tests auf weitere Testcenter in deutschen Großstädten aus - nach dem sehr erfolgreichen Betrieb von bisher insgesamt sieben Walk-In-COVID-19-Testcentern, unter anderem an vier großen Flughäfen



CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 15. Dezember 2020 - Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG), ein wirtschaftliches Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, gab heute die Eröffnung seines Walk-In-COVID-19-Testcenters in der Berliner Innenstadt, ewerk, Wilhelmstr. 43 in Berlin, am 12. Dezember 2020 bekannt.

Seit Juni diesen Jahres betreibt CENTOGENE erfolgreich mehrere Testcenter, unter anderem an großen deutschen Flughäfen, mit Standorten in Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und Berlin, und eröffnet nun zentral in der Innenstadt Berlins ein weiteres Walk-In-COVID-19-Testcenter. Das Testcenter ist eine Kooperation mit der 21Dx GmbH, einem der größten Betreiber von Corona-Teststationen in Deutschland.



Das Testcenter in Berlin Mitte ist täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr geöffnet und hat derzeit eine Kapazität für bis zu 1.500 PCR-Tests am Tag, die nach Bedarf problemlos und schnell erweitert werden kann. An einem SARS-CoV-2-Test Interessierte aus Berlin und Umgebung können sich im Vorhinein über das sichere Corona-Testportal (

https://corona.centogene.com/login) oder direkt vor Ort online registrieren. Eine Terminvergabe ist nicht erforderlich. Das Angebot richtet sich an Selbstzahler zu einem Preis von 69 Euro. Die Zahlung der PCR-Tests erfolgt ausschließlich kontaktlos und sicher über das Corona-Testportal oder per EC-Karte vor Ort. Anschließend wird durch geschultes Personal ein Rachenabstrich entnommen, dessen Ergebnisse in 95% der Fälle innerhalb von 24 Stunden über das webbasierte Portal bereitgestellt werden.