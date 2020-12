---------------------------------------------------------------------------

cyan AG und SMARTEL schließen Partnerschaft zum Start einer innovativen MVNO Plattform in Zentraleuropa



München, 15. Dezember 2020 - cyan AG und die SMARTEL Services GmbH starten eine Partnerschaft mit langfristiger Ausrichtung. Ziel ist es, eine MVNO Plattform (Mobile Virtual Network Operator) für eine neue Generation von MVNOs in Zentraleuropa zu schaffen. cyan wird als Mobile Virtual Network Enabler, kurz MVNE, die technologische Infrastruktur schaffen, mit der diese innovativen Mobilfunkbetreiber ihre Services ohne eigenes Netz anbieten können. Bereits im Q1 2021 wird der erste Kunde der SMARTEL mit einer soliden Bestandskundenbasis im fünfstelligen Bereich auf dieser MVNO Platform starten, weitere sehr erfolgsversprechende Projekte sind mittelfristig geplant. Diese neuen Mobilfunkunternehmen werden sich zielgruppenspezifisch entweder auf Konsumenten oder auch auf Firmenkunden fokussieren. Ein erklärtes Ziel der SMARTEL ist, weitere MVNOs in Zentraleuropa auf einer technischen Plattform zu bündeln und ein schnelles go to market durch die komplementären Kompetenzen beider Unternehmen zu ermöglichen.



Frank von Seth, designierter CEO der cyan AG: "Wir freuen uns sehr, die Infrastruktur für diese spannende Zusammenarbeit mit SMARTEL zu stellen. Insbesondere da sich SMARTEL sowie die dort handelnden Personen in der Vergangenheit als Innovatoren und extrem kompetente Player im Mobilfunkmarkt in Zentraleuropa erwiesen haben."



Mag. Roland C. Gube, Sprecher der Geschäftsführung der SMARTEL Services GmbH: "Mit der cyan AG haben wir einen internationalen Partner mit großer Erfahrung im MVNO Business gefunden, der es uns ermöglichen wird, die geplanten Expansionen nicht nur in Österreich sondern auch in anderen europäischen Ländern zu verwirklichen. Unsere mittelfriste Planung sieht eine Subscriber Anzahl von weit über einer Million vor. Die im Einsatz befindliche und bewährte MVNO Plattform der cyan AG hat uns vollends überzeugt."