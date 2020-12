DGAP-Adhoc Hawesko Holding AG: Hawesko hebt Prognose erneut an - starkes Schlussquartal im Online-Handel (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 15.12.2020, 08:12 | 62 | 0 | 0 15.12.2020, 08:12 | Hawesko Holding AG: Hawesko hebt Prognose erneut an - starkes Schlussquartal im Online-Handel ^

DGAP-Ad-hoc: Hawesko Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Hawesko Holding AG: Hawesko hebt Prognose erneut an - starkes Schlussquartal im Online-Handel

15.12.2020 / 08:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Hawesko hebt Prognose erneut an - starkes Schlussquartal im Online-Handel Hamburg, 15. Dezember 2020. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW GR, HAWG.DE, DE0006042708) hebt die bereits Anfang November erhöhte Prognose angesichts des COVID-19-bedingten, weiter sehr dynamischen online-Geschäfts erneut an von rund EUR 33 Mio. auf EUR 39 - EUR 42 Mio. Der auch im Weihnachtsgeschäft ungebrochen starke Wachstumstrend in den B2C-Segmenten Retail und E-Commerce überkompensiert den ebenfalls durch die Umstände der COVID-19-Pandemie rückläufigen B2B-Umsatz mit Gastronomie und Hotellerie. Daher erwartet der Vorstand der Hawesko Holding AG, dass der Jahresumsatz der Hawesko Gruppe im Jahr 2020 erstmals EUR 600 Mio. überschreiten wird (2019: EUR 556 Mio.).

Vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2020 wird die Gruppe wie im Finanzkalender ausgewiesen Anfang Februar veröffentlichen. # # #

