Donn Lovett verstärkt Tocvan Ventures Corp. als strategischer Berater

Calgary (Alberta), 15. Dezember 2020. Tocvan Ventures Corp. (CSE: „TOC“) („Tocvan“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Herrn Donn Lovett zu einem strategischen Berater des Board of Directors bekannt zu geben.

Herr Lovett, der in Calgary (Alberta, Kanada) lebt, ist ein Experte für Regierungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Donn ist seit 1990 President der Donn Lovett Agency in Calgary. Die Donn Lovett Agency ist ein international tätiges Beratungsunternehmen, das auf die Bereichen Landwirtschaft, Finanzierung sowie Öl- und Gasexploration/-erschließung in Kanada, dem Oman, Iran, Katar und dem Vereinigten Königreich spezialisiert ist.

Von März 2004 bis April 2012 war Donn Geschäftsführer von Oman Energy Services LLC (LLC). OES ist ein omanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Muscat im Sultanat Oman. Gemeinsam mit seinen omanischen Partnern verfügt das Unternehmen über eine langjährige Erfahrung im Öl- und Gassektor.

Seit 2019 arbeitet Herr Lovett mit hochrangigen omanischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts zusammen, die sich für eine Verbesserung der Wirtschafts- und Umweltbedingungen im Oman einsetzen. Sie fördern eine nachhaltige Ökobilanz bei Energieprojekten, wodurch das Land wettbewerbsfähiger, wohlhabender und angesehener wird.

Er hat im Laufe der Jahre auch dazu beigetragen, eine Annährung zwischen Kanada und Ländern wie dem Oman, Iran, dem Irak, Katar, der Türkei und jetzt Mexiko zu ermöglichen.

Herr Lovett arbeitet ebenfalls mit indigenen Völkern zusammen, um sicherzustellen, dass sie im Hinblick auf ESG-Faktoren (Environmental, Social, and Corporate Governance; in etwa: Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) angemessen an Explorations- oder Bergbauprojekten weltweit beteiligt sind.

Donn nahm als Vertreter von Tocvan Ventures an der Discovery Mining-Konferenz in Guadalajara (Mexiko) im vergangenen November teil und hat dem Unternehmen bereits geholfen, Beziehungen im privaten und öffentlichen Sektor in Mexiko aufzubauen.

Ein Interview mit Donn auf der Discovery Mining-Konferenz im November können Sie unter folgenden Link einsehen: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Vxs49aB2E_g&featur ...