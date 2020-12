Photon Energy NV: Photon Energy Wertpapierprospekt zur Notierung am regulierten Markt der Warschauer und Prager Börse genehmigt

- Die Genehmigung des Wertpapierprospekts durch die niederländische Finanzmarktaufsicht (AFM) ermöglicht es der Gesellschaft, die Notierung ihrer Aktien vom alternativen Handelssystem NewConnect in Warschau und dem nicht regulierten Freien Markt in Prag auf die regulierten Märkte der Warschauer Börse und der Prager Börse zu übertragen.

- Die Übertragung in den regulierten Markt wird Anfang Januar 2021 erwartet und ist nicht mit einer Kapitalerhöhung verbunden. Sie soll die Handelsliquidität steigern, die Investorenbasis erweitern und das Vertrauen der Aktionäre durch ein gesteigertes Corporate Governance erhöhen.

- In Vorbereitung auf die Börsennotierung hatte die Gesellschaft bereits einen Aufsichtsrat und einen Prüfungsausschuss in Übereinstimmung mit den Best Practices der regulierten Märkte bestellt.



Amsterdam - 15. Dezember 2020 - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, die "Gruppe" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die niederländische Finanzmarktaufsicht (Stichting Autoriteit Financiële Markten, "AFM") am 14. Dezember 2020 den Wertpapierprospekt für die Zulassung zur Notierung und zum Handel der Aktien der Gesellschaft an den geregelten Märkten der Warschauer und der Prager Börse gebilligt hat, wodurch der Wechsel von den Märkten, an denen die Aktien derzeit gehandelt werden (d. h. NewConnect in Polen und Free Market in der Tschechischen Republik) möglich wird.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Zulassung der Aktien an den oben genannten geregelten Märkten unverzüglich zu beantragen und rechnet mit der Einführung ihrer Aktien an diesen Märkten in den ersten Tagen des Januar 2021. Die Börsennotierung wird keine Ausgabe von neuen Aktien beinhalten. Alle Aktien werden unter dem derzeitigen Tickersymbol "PEN" und dem ISIN-Code NL0010391108 weiter gehandelt werden.