Großbritannien Arbeitslosigkeit steigt weiter an Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 15.12.2020, 08:35 | 60 | 0 | 0 15.12.2020, 08:35 | LONDON (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist inmitten der Corona-Krise weiter gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich in den drei Monaten bis Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2016. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Anstieg auf 5,1 Prozent gerechnet. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt sind mittlerweile klar sichtbar. Die Arbeitslosenquote liegt 1,2 Prozentpunkte höher als noch vor einem Jahr. Umgekehrt ist die Erwerbsquote auf Jahressicht um 0,9 Punkte auf 75,2 Prozent gefallen. Die Wochenarbeitszeit liegt aufgrund zahlreicher coronabedingter Freistellungen deutlich unter ihrem Vorkrisenwert, sie ist zuletzt aber gestiegen./bgf/stk



