München, den 15. Dezember 2020



Die SOS-Kinderdörfer und Fix&Foxi TV feiern gemeinsam bunte Weihnachten



Der Kinder- und Familiensender Fix&Foxi TV und die SOS-Kinderdörfer weltweit feiern am zweiten Weihnachtstag in gewohnter Tradition alle Kinder dieser Welt. Zu diesem festlichen Anlass zeigt Fix&Foxi TV in Kurzreportagen, wie in den SOS-Kinderdörfern auf unterschiedliche Weise, aber stets mit großer Freude die Weihnachtstage zelebriert werden.

Im Kinderdorf Keila in Estland beispielsweise genießen die Kinder eine märchenhafte, winterliche Landschaft, die sie mit dem Schlitten erkunden. Daneben reisen wir in den Libanon zum SOS-Kinderdorf Sferai, wo die Cellistin Raphaela Gromes und der Pianist Julian Riem in einem Workshop ihre Freude an Musik mit den Kindern teilen und am Ende eine große Show mit ihnen aufführen. Die Kinder aus dem SOS-Kinderdorf in Seekirchen bei Salzburg gehen traditionellen Weihnachtsvorbereitungen nach: sie backen, basteln Weihnachtsdekoration, rösten Maronen, singen Weihnachtslieder und bekommen Besuch vom Nikolaus und dem schlecht gelaunten Krampus!