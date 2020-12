BearingPoint: Organizations with data and analytics leaders put more weight on customer experience and drive revenue growth (Graphic: Business Wire)

Doch nur wenn CDO’s und ihre Teams eine unternehmensweite datengesteuerte Kultur aufbauen, werden sie zu den dringend benötigten Change Agents. Als solche treiben sie die datengesteuerte Transformation voran und steigern die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens.

In den meisten Unternehmen besteht jedoch ein erhebliches Potenzial zum Ausbau des CDO-Büros. Zu diesem Schluss kommt die «Chief Data Officer»-Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint.

Mangelhafter Reifegrad

In der Umfrage geben zwar 41% der Befragten an, dass ihre Organisation über ein CDO-Büro verfügt. Nach dem Reifegrad der Integration in den Geschäftsalltag befragt, geben nur 19% an, einen fortgeschrittenen Reifegrad erreicht zu haben. 37% bescheinigen sich einen mittleren, 44% einen tiefen Reifegrad.

Von den Unternehmen ohne CDO, planen lediglich 14% in den nächsten 12 Monaten einen CDO zu ernennen und 33% haben keine Pläne. Der Rest weiss es nicht.

Unterschiedliche Anreize für ein CDO Office

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die meisten Unternehmen die Funktion der Data und Analytics Experten als Wegbereiter für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und die Bewältigung der Herausforderungen der Data Governance sehen. Der Aspekt der Datensicherheit scheint dagegen weniger dringend zu sein.

In der Konsum- und Produktionsindustrie ernennen Unternehmen CDOs vor allem aufgrund betriebswirtschaftlicher Faktoren und dem Ziel, mit Hilfe von Daten und Analysen bessere Geschäftseinblicke zu gewinnen. Diese Branchen arbeiten typischerweise unter stark wettbewerbsorientierten Bedingungen mit niedrigen Margen. Hier sind Innovationen von grösster Bedeutung, um durch die Einführung neuer Produkte und die Verbesserung der Betriebseffizienz konkurrenzfähig zu bleiben. Es überrascht nicht, dass sowohl für die Finanzbranche als auch für den öffentlichen Dienstleistungssektor Probleme mit der Datenqualität, der Einhaltung von Vorschriften und den daraus resultierenden Herausforderungen bei der Datenverwaltung die Hauptgründe für die Einführung eins CDO-Büros sind.