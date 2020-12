ADVA stellt neue Generation von Synchronisationslösungen für 5G-Netze vor

ADVA (FWB: ADV) hat heute eine Reihe von Geräten zur Synchronisation für den Netzzugang und -abschluss vorgestellt. Umfassende funktionale Erweiterung und einzigartige Leistungsmerkmale ermöglichen viele innovative Anwendungen beispielsweise in 5G Netzen. Die neuen Oscilloquartz-Lösungen bewältigen wichtige Herausforderungen in vielen Industriezweigen und bieten sehr hohe Genauigkeit und Robustheit bei der Synchronisierung im Zugangsnetz. Die OSA 5412 und 5422 bieten eine präzise Synchronisation von Phase, Frequenz und Zeit und können für Time-as-a-Service-Anwendungen eingesetzt werden. Erstmalig können Anbieter von Kommunikationsdiensten (Communication Service Provider, CSP), Sendeanstalten und Energieversorger ihre Anwendungen direkt am Netzabschluss synchronisieren. Die hierbei verwendeten Multiband-GNSS-Empfänger liefern eine Genauigkeit im Bereich von wenigen Nanosekunden. Die OSA 5412 und 5422 überwachen das Synchronisationsnetz und erkennen mit innovativen Methoden auch Störungen beim Satellitensignal. Die Produkte können im laufenden Betrieb auf bis zu acht 10Gbit/s-Schnittstellen erweitert werden. Damit wird die erforderliche Skalierbarkeit und Effizienz in Smart Grids, bei IoT-Anwendungen oder in 5G Netzen gewährleistet.

ADVAs neue Synchronisationslösung wird sich als Schlüsseltechnologie für 5G erweisen (Photo: Business Wire)

„Unsere neuen Lösungen bauen auf dem großen Erfolg auf, den wir mit unserer Produktlinie für die Synchronisation von Zugangsnetzen erzielt haben. Jetzt können Betreiber die Leistungsfähigkeit von Multiband-GNSS-Empfängern für ein hochgenaues Timing der Endstellen nutzen, wobei die Zeit an UTC gekoppelt ist. Damit wird die Verfügbarkeit und Genauigkeit erreicht, die für zukünftige Dienste unerlässlich ist“, sagte Nir Laufer, Senior Director, Product Line Management, Oscilloquartz, ADVA. „Durch die Erweiterung des Funktionsumfangs unserer Spitzentechnologie ermöglichen wir CSPs einen reibungslosen Übergang zu der für 5G erforderlichen Zuverlässigkeit und Genauigkeit und ermöglichen gleichzeitig die Verwendung unserer einzigartigen Innovation in vielen weiteren Einsatzbereichen. Dank der Unterstützung von Schnittstellen mit Datenraten von 10Gbit/s und 1Gbit/s sowie einer Hardware-basierten Verarbeitung von Zeitinformation sind diese Produkte eine perfekte Lösung für eine zukunftssichere, platzsparende Synchronisation.“