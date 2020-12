LG Energy Solution beginnt mit der weltweiten Einführung der nächsten Generation von LG RESU Batterien für Privathaushalte

- Die neue LG RESU Produktlinie bietet innovative und kosteneffiziente Energielösungen

- Virtuelle Veranstaltung zur Markteinführung von LG RESU in Deutschland, den USA und Australien

SEOUL, Südkorea, 15. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- LG Energy Solution, Südkoreas führender Hersteller fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterien, hat seine zukunftsweisende neue Generation von LG RESU Produkten im Rahmen der virtuellen LG RESU Einführungsveranstaltung unter dem Motto ‚Be Prepared for 2021' präsentiert. Die ersten globalen interaktiven virtuellen Events zur Markteinführung wurden von LG Energy Solution insgesamt zweimal für drei Regionen abgehalten, darunter in Deutschland (7. Dezember), in den USA und in Australien (10. Dezember nach US-Zeit / 11. Dezember nach australischer Zeit). Um die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer auch unter den Bedingungen der andauernden COVID-19-Pandemie zu gewährleisten, fand die Veranstaltung ohne direkte persönliche Gespräche statt. Nichtsdestotrotz erhielt sie ein überwältigend positives Echo von Branchenexperten im PV- und Energiesektor sowie von den anwesenden Journalisten aus den jeweiligen Ländern.