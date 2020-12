BAADER BANK belässt Ceconomy auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy angesichts der vermeldeten Komplettübernahme der Media-Saturn Elektronikmärkte auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Wie Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, ist die Einigung mit der Familie Kellerhals über deren Anteil an der Media-Saturn-Holding eine hervorragende Nachricht. Sie bedeute eine deutliche Vereinfachung der Konzernstruktur, bringe operative Vorteile und Einsparungen bei den Verwaltungskosten./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2020 / 07:24 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.