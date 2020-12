Mit politischer Power schneller zum Erfolg: Regierungsberater Donn Lovett verstärkt das Tocvan-Team

Vitamin B für den Erfolg, denn Beziehungen sind im Business mehr als nur das halbe Leben

Der unter Regierungskreisen bekannte Donn Lovett verstärkt das Tocvan-Managementteam als strategischer Berater. Da er wertvolle Beziehungen zur mexikanischen Minenbehörde pflegt, kann Tocvan insbesondere bei der Minenentwicklung und -bau seines Pilar-Goldprojekts in der mexikanischen Goldminen-Hochburg Sonora profitieren. Tocvan konnte diesen Einfluss bereits nutzen, da Donn Lovett den mexikanischen Minenminister José Jabalera vorstellte.

Andererseits zeigt diese Personalie, dass es sich bei Tocvan um ein sauber geführtes Unternehmen mit großartigen Aussichten handelt – ansonsten würde eine politisch so exponierte Person seinen Ruf nicht aufs Spiel setzen.

Während den letzten Jahrzehnten war Donn Lovett maßgeblich daran beteiligt, die kanadische Regierung mit anderen Ländern näher zu bringen, Beziehungen auf höchster Ebene zu pflegen und Regierungsabkommen zu vermitteln – hierzu zählten Oman, Iran, Irak, Katar und Türkei. Und wie heute bekannt wurde, wird er nun verstärkt mit der mexikanischen Regierung zusammenarbeiten, um bilaterale Verhandlungen mit der kanadischen Regierung anzuberaumen.

Seit 1990 ist er Geschäftsführer der Donn Lovett Agency mit Sitz in Calgary, Alberta – eine internationale Beratungsfirma mit Fokus auf Finanzierungen, Landwirtschaft und Öl- & Gas-Projekte. Derek Wood, CEO von Tocvan, kommentierte heute: "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Donn. Er konnte bereits einige sehr wichtige Kontakte für Tocvan knüpfen und bietet uns großartige Erfahrung und Führungsqualitäten, während Tocvan weiterhin fleißig daran arbeitet, einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen."

Laut Pressemitteilung: "Donn ist aktiv in der politischen Landschaft Kanadas vernetzt und kann bei Bedarf entscheidende Kontakte anbieten, um eine verantwortungsvolle Ressourcenexploration und -entwicklung zu beschleunigen... Donn repräsentierte Tocvan auf der Discoveries Mining Konferenz in Guadalajara, Mexiko, im vergangenen November und hat uns bereits geholfen, Beziehungen innerhalb des privaten und öffentlichen Sektors in Mexiko aufzubauen."

Im folgenden Interview auf der Discoveries Mining Konferenz in Mexiko sagte Donn, dass er "sehr gute Connections" in Mexiko hat, wie zum Beispiel mit José Jabalera, dem General Director of Mining Development der mexikanischen Regierung und Mitglied vom Wirtschaftsministerium:



Quelle: https://youtu.be/Vxs49aB2E_g

Während dem Interview sagte Donn, dass er seit kurzem ein "vested interest" in Tocvan hat (das heisst, er ist in Tocvan investiert und hat ein Interesse daran, das Unternehmen voranzubringen). Er betonte auch, dass es für jedes Minenprojekt immens wichtig sei, die lokalen Gemeinden miteinzubeziehen und neben Arbeitsplätze auch soziale Projekte zu schaffen, wie z.B. Ausbildung (Schulen für Kinder und Training von Erwachsenen für Minenprojekte), Gesundheitsversorgung (Medikamente, Klinik, Ärzte) und Infrastruktur (Wasser, Energie, Strassen, Gebäude), damit die Menschen vor Ort nicht nur Einkommen generieren, sondern sich auch selber weiterentwickeln können.

Fazit: Weichenstellung in die Zukunft

Die heutige Personalie zeigt eindrucksvoll, dass Tocvan bereits die Weichen für einen Explorations- und Minenentwicklungs-Erfolg seines Pilar-Goldprojekts stellt. Vitamin B ist auch in der mexikanischen Minenindustrie eines der wichtigsten Faktoren für nachhaltigen Erfolg.

Der neue Artikel von Jay Currie über Tocvan und die neuen Videos (siehe unten) verdeutlichen die außergewöhnlich guten Aussichten für Tocvan-Aktionäre und dass gute Bohrergebnisse zu Beginn des neuen Jahres die Aktie auf ein viel höheres Niveau katapultieren können (weil insgesamt nur 25 Mio. ausgegebene Aktien im Markt verfügbar sind, wobei der Großteil wohl in festen Händen ist, inklusive Management und Insider):

Neues Tocvan-Projektvideo (deutsch)



Quelle: https://youtu.be/VryZ_kaLj8U / Englische Version: https://youtu.be/3afrkUSqb0Q

Neues Drohnenvideo vom aktuellen Bohrprogramm



Quelle: https://youtu.be/R8MZZXM5794

Projektkarte vom Pilar-Projekt in Sonora, Mexiko



Vollversion / Das Pilar-Projekt von Tocvan befindet sich in der Nähe von Gold-Minen (rot) sowie Gold-Entwicklungs- (orange) und Explorations- (grün) Projekten. Quelle: Mexico Mining Center

Tocvan: Bohr, Brodie, Bohr!

Von Jay Currie (Chefredakteur von MotherlodeTV) am 8. Dezember 2020 (freie Übersetzung)



Vollversion / Auf der Startseite von MotherlodeTV.net bekommt kein anderes Unternehmen derzeit so viel Aufmerksamkeit wie Tocvan.

Wenn sich das Management eines Junior-Ressourcenunternehmens ändert, beunruhigt das oft die Aktionäre. Gibt es ein "Problem"?

Mark Smethurst hat seine Position als COO (Chief Operating Officer) von Tocvan Ventures (C.TOC) freigemacht, bleibt aber dem Unternehmen als Direktor auf Vorstandsebene erhalten. Brodie Sutherland übernimmt seine Funktion als VP Exploration. Smethurst leitete die Arbeit des Unternehmens mit dem Ziel, die "Strukturen" zu verstehen, die die Mineralisation auf seinem Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko, kontrollieren. Dies führte zur Identifizierung von Bohrzielen. Jetzt ist es an der Zeit, diese mit Bohrungen zu testen.

Sutherland ist Mitbegründer und ein Direktor von Tocvan und verfügt über 14 Jahre Erfahrung in der Leitung von Explorations- und Ressourcen-Definitionsbohrprogrammen auf der ganzen Welt.

"Wir planen, 1500 Meter RC-Bohrungen in 10 Löchern abzuschliessen", sagte Sutherland. "Unser Hauptziel ist es, die Main Zone besser zu verstehen. Dort hat es historische Bohrungen gegeben. Wir wollen außerhalb der Main Zone bohren, um die Struktur und ihre Orientierung zu untersuchen. Und wir wollen die Grenzen der bekannten Mineralisation vergrössern."

"Wir verwenden RC- ("Reverse Circulation") Bohrungen aus mehreren Gründen", sagte Sutherland. "Wir werden direkt in den Ausbiss ["outcrop"; ein an der Erdoberfläche austretender Erzkörper] bohren. Dieser Ausbiss ist oxidiert und zerklüftet. Man kann ein Bohrloch abbrechen müssen, wenn man mit Diamant-Kernbohrungen arbeitet. Wir wollen alle unsere Bohrungen abschließen und die größtmögliche Probe erhalten. Wir wollen Proben, die groß genug sind, um eine metallurgische Untersuchung durchzuführen [um die Frage zu beantworten: Wie gut lässt sich das Erz zu Goldbarren weiterverarbeiten?]."

"Auf diesem Projekt wurden bisher keine Bohrungen tiefer als 120 Metern durchgeführt", sagte Sutherland. "Wir werden 150 Meter tief bohren, wobei einige Bohrlöchern bis in eine Tiefe von 200 Meter gehen werden."

"Die Main Zone beisst auf einem Hügel aus", sagte Sutherland. "Es gibt ausreichend niedriggradiges Material für einen Tagebau und unser ideales Szenario ist ein Tagebau. Aber es gibt auch hochgradige Gold-Ausläufer ["gold shoots"], es gibt also viel Potential."

Der Bohrer dreht sich bereits und Sutherland hofft, das Bohrprogramm in den nächsten 2 Wochen abschließen zu können. Mit etwas Glück werden die Laborergebnisse Anfang des neuen Jahres vorliegen.

Bei Tocvan gibt es kein Problem, nur Potential.

Update: Seit unserem Gespräch mit Sutherland am 8. Dezember hat Tocvan bereits 400 Meter an Bohrungen abgeschlossen, was in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde.

Quelle: http://motherlodetv.net/index.php/2020/12/08/tocvan-drill-brodie-drill ...

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 24.498.537



Vollversion / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,42 CAD (14.12.2020)

Marktkapitalisierung: $10 Mio. CAD



Vollversion / Chart

Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,234 EUR (14.12.2020)

Marktkapitalisierung: €6 Mio. EUR

