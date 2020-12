NetCents Technology besteht die Bank-Compliance-Prüfung und bereitet sich auf die Einführung der Kreditkarte Anfang 2021 vor

Nachfolgend eine Zusammenfassung der jüngsten Fortschritte hinsichtlich des Kreditkartenprogramms: Am 10. August 2020 teilte das Unternehmen mit, dass es zwecks der Einführung einer Visa-Karte auf Kryptowährungsbasis dem Fintech Fast Track-Programm von Visa beigetreten ist. Dieses Projekt löste das vorherige Kreditprodukt ab, da dies dem Unternehmen die Möglichkeit bot, direkt mit Visa zusammenzuarbeiten.

Am 24. Oktober 2020 kündigte das Unternehmen an, dass es i2c als Backend-Anbieter mit direkter Einbindung in das Visa-Netz verpflichtet hat. i2c hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley (USA) und hat eine einzigartige Software entwickelt, mit der die Einführung des Visa-Produkts von NetCents forciert werden soll. i2c arbeitet derzeit mit mehr als 1.000 auf die globale Zahlungsbranche spezialisierten Unternehmen zusammen und ist in über 200 Ländern tätig.

Am 17. November 2020 gab das Unternehmen schließlich bekannt, dass es sich darum bemüht hatte, für das Kreditkartenprogramm eine Bank an Bord zu holen, die für die Herausgabe der Karte verantwortlich sein wird, und mit den für die Bereiche Risiko und Compliance zuständigen Teams der Bank zusammenarbeitete, um die Zulassung zu erhalten. Dazu musste das Unternehmen der Bank ein juristisches Gutachten, welches NetCents die Einhaltung aller zutreffenden AML-Gesetze und Fintrac MSB-Anforderungen bis Ende 2021 bescheinigt, sowie eine vollständige Programm- und Unternehmensanalyse und die gesamten Unterlagen des Corporate-Compliance-Programms vorlegen.

Die Prüfung der Compliance durch die Bank ist nun abgeschlossen und das Unternehmen bemüht sich nun um folgendes:

- die Einreichung der Formulare bei Visa durch die Finanzabteilung der Bank; und

- die Einreichung der Unterlagen auf Erteilung einer Issuer Identification Number (oder Bank Identification Number/BIN) durch i2c. Die BIN stellt die ersten sechs Ziffern einer Kreditkartennummer dar.

Sobald Visa die BIN vergibt wird, kann das Unternehmen die endgültigen Schritte unternehmen: