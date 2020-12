Obwohl die ‚Medikalisierung‘ von Psychedelika immer mehr an Dynamik gewinnt und außerordentlich rasch voranschreitet, sind diese Therapeutika im Bereich der Herstellung, Formulierung und Abgabe bzw. der Neueinstufung oder ‚Umlistung‘ von Arzneimitteln der Liste I (Schedule I drugs) für die Behandlung von Patienten nach wie vor mit regulatorischen Hürden konfrontiert. Damit die Bemühungen auf dem Gebiet der psychedelikabasierten Therapie fruchten können, müssen der bundesstaatlich geregelte Vollzug und die globalen Drogenkonventionen der Vereinten Nationen, an denen sowohl die Vereinigten Staaten als auch Kanada beteiligt sind, aufgehoben werden. Die Autoren der Publikation „An ethical exploration of barriers to research on controlled drugs“ im „American Journal of Bioethics“ werden folgendermaßen zitiert: „Die Klassifizierung von Arzneimitteln als solche der Liste I (Schedule I) stellt für die Forschung ein unüberwindbares Hindernis dar.“ LSD ist seit 1970 staatlich gelistet, und der Fortschritt bei der ‚Umlistung‘ ist abhängig von der Bewertung des Missbrauchspotenzials durch die FDA, die eine Analyse der 8 Faktoren des Controlled Substances Act beinhaltet. Es ist wichtig anzumerken, dass die „Umlistung“ der entsprechenden Substanz immer noch bedeutet, dass sie zwar aus der Liste I entfernt wird, jedoch nur in eine rangniedrigere Liste verschoben und nicht gänzlich aus dem Controlled Substances Act (CSA) entfernt wird. „Die Übernahme des geistigen Eigentums von Transcend durch BetterLife ermöglicht uns einen raschen Weg zur Herstellung von Medikamenten und zur Durchführung von klinischen Humanstudien – ohne die regulatorischen Hürden, die ansonsten in dieser Branche üblich sind“, erklärt Dr. Ahmad Doroudian, Chief Executive Officer von BetterLife. „Mit dem Erwerb dieses geistigen Eigentums haben wir das Problem gelöst, mit dem psychedelikabasierte Therapien so viele Jahrzehnte lang gekämpft haben. Unser Team von hocherfahrenen klinischen Experten wird 2-Bromo-LSD ohne Einschränkungen zu den multizentrischen klinischen Forschungsstandorten in den Vereinigte Staaten bringen können.”

