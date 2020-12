"Zum dritten Mal in Folge als Top-Arbeitgeber Mittelstand 2021 ausgezeichnet worden zu sein ist eine extrem große Freude und Ehre zugleich. Personalarbeit ist Aufgabe des ganzen Unternehmens und nicht nur der Personalabteilung, zeigt aber auch dass sich unser Fokus auf die für uns wichtigste Ressource im Unternehmen gelohnt hat.", sagt Dieter Becker, Vorstandssprecher der FAS. "Es ist unendlich wichtig, mit professionellen und wertschätzenden Prozessen, Mitarbeiter vom potentiell ersten Tag bis zu einem möglichen Ausscheiden gut zu begleiten - was in diesen Zeiten der physischen Distanz nicht leichter, aber umso bedeutender geworden ist."

Stuttgart, 15. Dezember 2020 Die FAS wurde von der Redaktion des FOCUS-BUSINESS auf Basis einer unabhängigen Datenerhebung zu den Top-Arbeitgebern Mittelstand 2021 gewählt. Für das zur WTS-Gruppe zählende Financial Advisory-Unternehmen ist es bereits die dritte Auszeichnung in Folge.

Herausragendes Arbeitsumfeld im Branchenvergleich

Von den ersten Anfängen im Jahr 2000 bis heute setzt die FAS den Fokus auf einen großartigen Zusammenhalt im Team, jede Menge Begeisterung bei der Arbeit sowie eine individuelle Entwicklung für jeden. Das unabhängige Financial Advisory-Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart bietet seinen über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine dynamische und junge Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen, offener Kommunikation sowie zahlreiche Benefits.

"Unser Geschäft lebt von den Fähigkeiten und der Persönlichkeit unserer Mitarbeiter.", so Andreas Huthmann, Mitglied des Vorstands bei der FAS. "Wir pflegen bei der FAS eine ganz besondere Kultur und freuen uns sehr, dass diese auch bei wachsender Größe im ganzen Team gelebt wird und so viele Experten und hervorragende Beratungspersönlichkeiten für die FAS begeistert. Das ist ein echtes Differenzierungsmerkmal für unsere Mitarbeiter und am Ende natürlich auch für unsere Kunden."

Die Auszeichnung: FOCUS-BUSINESS "Top Arbeitgeber Mittelstand 2021"

Bereits zum vierten Mal präsentiert FOCUS-BUSINESS gemeinsam mit kununu.com Deutschlands Top-Arbeitgeber im Bereich Mittelstand. Im Rahmen der Erhebung mussten Kriterien wie mindestens 10 Arbeitgeber-Bewertungen auf kununu.com, ein Bewertungsdurchschnitt von über 3,5 Sternen und eine Weiterempfehlungsrate von 70 % oder mehr erfüllt werden. Die gesamte Liste der Platzierten ist am 24. November 2020 im FOCUS BUSINESS erschienen.

Über die FAS

Die FAS als Mitglied der WTS Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist in Stuttgart mit weiteren Standorten in München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln, Hannover, Zürich und Wien.

Weitere Informationen unter www.fas.ag

