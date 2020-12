DGAP-News Bullrich Media Ltd.: Neue Bohrergebnisse - Golden Independence Mining: Übernahme durch Barrick Gold und Newmont Joint Venture nur eine Zeitfrage? Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 15.12.2020, 09:25 | 105 | 0 | 0 15.12.2020, 09:25 | DGAP-News: Bullrich Media Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Studie

Bullrich Media Ltd.: Neue Bohrergebnisse - Golden Independence Mining: Übernahme durch Barrick Gold und Newmont Joint Venture nur eine Zeitfrage?



15.12.2020 / 09:25

Golden Independence Mining: Übernahme durch Barrick Gold und Newmont - Nevada Gold JV nur eine Zeitfrage? Obwohl die US-Zentralbank die höchsten Goldreserven der Welt ausweist, haben Australien und Russland längst die USA als weltgrößte Goldfördernation überholt. Die Goldproduktion von Nevada, ist das Rückgrat der US-Goldförderung und dennoch seit einer Dekade rückläufig. Steigende Goldpreise ziehen nun das Interesse von Anlegern in der Region erneut auf sich. Wir möchten heute einen aussichtsreichen potenziellen Übernahmekandidaten vorstellen, dessen Projekt in der Nähe einer der größten Tagebauminen der Welt liegt sowie weit fortgeschritten und so schnell entwickelt wird, dass sich eine Übernahmespekulation für Anleger lohnen dürfte. Unternehmen: Golden Independence Mining Börsen: Kanada (CSE: IGLD), Frankfurt (Zweitlisting) WKN: A2QCSS ISIN: CA3810831048 Einstufung: Stark Kaufen Kursziel: 1 CA$ / 0,65 € Kurspotenzial: 81 % Link Investor Relations Präsentation Nur noch wenige Bausteine sind nötig, damit Golden Independence Mining (WKN A2QCSS) zum potenziellen Übernahmeziel des benachbarten Konzerns Nevada Gold werden könnte. Dem Joint Venture Betrieb, für sämtliche Nevada Aktivitäten der beiden weltgrößten Goldkonzerne Barrick Gold (WKN: 870450) und Newmont (WKN: 853823). Der Fokus des Unternehmens liegt auf dem Independence Projekt, für das Golden Independence Mining im August dieses Jahres eine Optionsvereinbarung geschlossen hat. Diese Vereinbarung kann schlussendlich in der Übernahme eines 75 prozentigen Anteils münden. Dieses Gebiet liegt inmitten der Nevada-Aktivitäten von Nevada Gold, nur 500 Meter vom Phoenix Tagebau entfernt, eine der bedeutendsten Minen in dieser Region. Nevada Gold ist einem Joint Venture von Barrick Gold und Newmont Mining, die dort seit Jahrzehnten verlässlich Gold fördern. Seite 2 ► Seite 1 von 7



