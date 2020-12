c-LEcta setzt Wachstum 2020 fort und steigert EBITDA überproportional

c-LEcta, ein weltweit agierendes Biotechnologie-Unternehmen mit Technologieführerschaft im Enzym-Engineering und der Bioprozess-Entwicklung, konnte 2020 das Unternehmenswachstum in einem insgesamt herausfordernden Jahr erfolgreich fortsetzen. Neben der Steigerung des Umsatzes auf über 10 Mio. Euro wird in diesem Jahr bereits eine EBITDA-Marge im zweistelligen Prozentbereich erwartet. Auch für 2021 rechnet das Management mit Steigerungen bei Umsatz und EBITDA-Marge. Grund sind gut gefüllte Auftragsbücher und wachstumsstarke Produkte.

Ein Mitarbeiter der c-LEcta bedient eine Anlage zur Produktion von Enzymen. Durch die Strategie des Produktunternehmens positioniert sich c-LEcta für zukünftiges Wachstum. Foto: c-LEcta / Eric-Kemnitz.com (Photo: Business Wire)

Die Leipziger blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück und planen gestärkt für die Zukunft. Das breit aufgestellte Geschäftsmodell des Unternehmens bewährte sich. Wachstumspausen im Pandemiejahr bei einzelnen Produkten konnten durch starke Performance an anderen Stellen ausgeglichen werden. Insbesondere aus dem Pharmabereich kamen positive Impulse. Die Strategie des Produktunternehmens trägt damit weiter Früchte. Mittlerweile kommen über 85 % des Umsatzes aus Produkten. Am Ende wird der Umsatz in 2020 jenseits der psychologisch wichtigen Marke von 10 Mio. Euro liegen.

Gleichzeitig stellt c-LEcta ihr Ertragspotenzial unter Beweis: Durch den veränderten Produktmix wird 2020 früher als erwartet eine zweistellige EBITDA-Marge erzielt werden. Auch geografisch hat sich c-LEcta dieses Jahr breiter aufgestellt und sieht sich damit stark positioniert, Chancen weltweit zu nutzen. Insgesamt lieferte das Unternehmen in über 25 Länder auf drei Kontinenten – wobei sich der Absatz in den USA überproportional entwickelte.

Für das kommende Jahr ist das Auftragsbuch bereits gut gefüllt. c-LEcta erwartet auf dieser Basis eine starke, überproportionale Umsatzentwicklung. Trotz des strategischen Fokus auf das Unternehmenswachstum ist zudem erneut eine deutliche Verbesserung der EBITDA-Marge geplant.

Thomas Pfaadt, CFO bei c-LEcta, kommentiert: „Wir haben dieses Jahr gezeigt, dass unser Wachstum auf einem soliden Fundament steht, das auch 2020 gehalten hat und sogar gestärkt wurde. Mit dem sehr guten EBITDA zeigen wir zudem, dass wir auch profitabel sein können. Wir erzielen früher als geplant eine deutlich positive EBITDA-Marge, was uns natürlich auch für Investitionen in die weiteren Wachstumschancen stärkt. Wir werden unsere erfolgreiche Strategie daher auch weiter konsequent umsetzen.“