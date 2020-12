Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Was bringt das neue Jahr in puncto Versicherungen? Zum1. Januar 2021 treten einige wichtige Gesetzesänderungen in Kraft - unteranderem bei Krankenversicherung und Altersvorsorge. Was dies genau fürVerbraucher bedeutet, ist oft nur schwer zu verstehen. Die CLARK-Expertenbringen Licht in den Versicherungsdschungel und erklären die sechs wichtigstenÄnderungen auf einen Blick:1. Wer sich privat krankenversichern(https://www.clark.de/private-krankenversicherung/) möchte, muss ab 2021mindestens 64.350 Euro brutto verdienen. Privat Versicherte, die wenigerverdienen und jünger als 55 Jahre sind, rutschen zurück in die gesetzlicheKrankenversicherung.2. Gesetzliche Krankenversicherungen(https://www.clark.de/gesetzliche-krankenversicherung/) können auch 2021 denZusatzbeitrag erhöhen - in diesem Fall besteht ein Sonderkündigungsrecht fürVerbraucher.3. Ab 2021 kann man die gesetzliche Krankenkasse auch ganz regulär nach 12Monaten wechseln - dank entfallender Bindungsfrist.4. Die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung (https://ots.de/QnEvO5) steigt ebenfalls: Wer mehr als 85.200/80.400 Euro(West/Ost) verdient, muss für die Differenz keine Rentenversicherungsbeiträgezahlen.5. Ab dem 01.01.2021 entfällt der Solidaritätszuschlag für viele Deutsche - diesbedeutet mehr Nettogehalt auf dem Konto, das man sinnvoll in eine privateAltersvorsorge (https://ots.de/QnEvO5) investieren kann.6. Mit der neu eingeführten Grundrente erhalten Rentner mit geringer Renteautomatisch einen finanziellen Zuschlag von bis zu 418 Euro.Ausführlich erklärt: Gesetzesänderungen bei gesetzlicher und privaterKrankenversicherungDie Kosten der gesetzlichen Krankenkassen(https://www.clark.de/gesetzliche-krankenversicherung/) unterscheiden sichlediglich in der Höhe ihrer Zusatzbeiträge. Auch 2021 hat dasBundesgesundheitsministerium den durchschnittlichen Zusatzbeitrag fürgesetzliche Krankenkassen auf 15,9 Prozent leicht angehoben. Jede Krankenkasseentscheidet individuell, ob sie den Zusatzbeitrag von ihren Mitgliedern erhebt.Im Falle einer Beitragserhöhung haben Versicherte ein Sonderkündigungsrecht undkönnen innerhalb von zwei Monaten in eine günstigere Kasse wechseln."Man sollte bei der gesetzlichen Krankenversicherung allerdings nichtausschließlich auf die Beiträge achten," raten die CLARK Versicherungsexperten."Die verschiedenen Zusatzleistungen der gesetzlichen Kassen machen einen großenUnterschied - da lohnt sich der Vergleich besonders. Eine privateZusatzkrankenversicherung (https://www.clark.de/krankenzusatzversicherung/)hilft dabei, potentielle Versorgungslücken der gesetzlichen Kassen zu