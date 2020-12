RedHill Biopharma wurde in den NASDAQ Biotechnology Index aufgenommen

TEL AVIV, Israel und RALEIGH, North Carolina, 15. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" oder die "Company"), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für die Aufnahme in den NASDAQ Biotechnology Index (NASDAQ: NBI) ausgewählt wurde. Die Ergänzung des NBI wird vor der Marktöffnung am Montag, 21. Dezember 2020, wirksam.