Britische Sicht auf Angela Merkel: „Autoritär und grenzenlos arrogant“ In Deutschland erreicht Angela Merkel mit ihrer kompromisslosen Politik angeblich höchste Zustimmungswerte. Ihr Schüler Markus Söder hat erkannt, dass dies in Deutschland ein Weg zum Erfolg ist. Merkels Rigidität in wichtigen Fragen wird ihr gerne …