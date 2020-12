---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



Fernsehen, Internet und Telefon für Hamburg



Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG und Tele Columbus verlängern Zusammenarbeit



- Vertragsverlängerung für 9.500 Wohnungen



- Aufrüstung aller Gebäude mit Telemetrie-Gateways



- FTTH-Konzept für alle Neubauvorhaben



Berlin, 15. Dezember 2020. Die erprobte Zusammenarbeit zwischen Tele Columbus und der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG wird fortgesetzt. Im Rahmen einer Vertragsverlängerung bleibt Tele Columbus mit ihrer Marke PUR weiterhin Versorger in rund 9.500 Wohnungen der Baugenossenschaft. Mit einem erweiterten Leistungsangebot ohne Kostensteigerungen werden Mieter auch künftig über das Netz der Tele Columbus Gruppe mit Fernsehen, Internet und Telefon versorgt.

In den Gebäuden der Baugenossenschaft reicht die Glasfaser bereits bis in den Keller hinein (Fiber To The Building). Die aktiven gigabitfähigen Internetanschlüsse werden per Ethernet in die Wohnungen geleitet und erlauben dort schon seit 2016 symmetrische Bandbreiten mit bis zu 500 Mbit/s im Up- und Dowload. Im Zuge der Vertragsverlängerung werden in allen Gebäuden zudem Telemetrie-Gateways in den Heizungs- und Gebäudetechnikräumen installiert, die neben einer Anlagenüberwachung und -steuerung u. a. auch Smart Meter, eine Konnektivität für Photovoltaik, Paketboxen, E-Auto-Ladesäulen und Schließanlagen ermöglichen.



Neubauvorhaben der Baugenossenschaft sollen künftig durch die zukunftssichere Vollglasfasertechnik (Fiber To The Home), bei der die Glasfaser bis in die Wohnungen reicht, an das Netz der Tele Columbus angeschlossen werden. Mit dieser Auslegung können in Abhängigkeit zur Nachfragesituation Bandbreiten deutlich oberhalb von einem Gigabit realisiert werden. Mit diesen Ausbaumaßnahmen in ihren Beständen setzt die Baugenossenschaft Bergedorf-Bille auf modernste Versorgungsstandards, die sich in ihrer gigabitfähigen Auslegung flexibel an die steigenden Breitbandansprüche der Bewohner anpasst.