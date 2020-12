Aalen (ots) - Die Chatbot Studie in der Finanzbranche von Prof. Dr. Peter

Gentsch, Experte für Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Big Data und

Institut-Leiter für Conversational Business an der Hochschule Aalen, zeigt

überraschende Ergebnisse. Die Ergebnisse zeigen, dass Sparkassen und Volksbanken

mit durchschnittlich 70 Prozent Trefferquote deutlich vor den Direktbanken und

Fintechs mit durchschnittlich 41 Prozent und den Versicherungen mit

durchschnittlich nur 35 Prozent Trefferquote rangieren. Erstaunlich ist, dass

große Player wie Ergo oder Arag mit unter 5 Prozent Trefferquote abschneiden.

Ebenso erstaunlich ist, dass teilweise die Off-Topic- und die persönlichen

Fragen besser als die fachlichen Fragen beantwortet wurden. Die Chatbot Studie

steht kostenfrei zum Download bereit: https://chatbots.conversationalbusiness.de



Chatbots nutzen künstliche Intelligenz zur Kundenzentrierung





Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um Kundenzentrierung (CustomerCentricity) und Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence) überrascht dieteilweise schlechte Performance der untersuchten Chatbots. Es zeigt sich, dassChatbots keine Plug & Play-Lösung sind, sondern vom Kunden her gedachte undtrainierte Dialogstrecken erfordern.Differenzierung der Branchen-VergleicheDer Vergleich zwischen den Branchen muss jedoch relativiert werden. So ist dasrelativ schlechte Abschneiden der Versicherungen teilweise dadurch zu erklären,dass sie oft auf wenige Produkte spezialisiert sind, in den Fragen aber einedurchaus breite Produktpalette zugrunde gelegt wurde, um alle Produkte abdeckenzu können.Chatbots mit NLU-Technologie schneiden am besten abWenn Unternehmen moderne Conversational AI-Technologien wie NLP, NLU und DeepLearning nutzen, dann können Chatbots durch ihre Skalierbarkeit und Zeit- undKosten-Effizienz hohen wirtschaftlichen Nutzen und damit Wettbewerbsvorteile wiePositionierung und Reputation bringen. Es zeigt sich, dass die Unternehmen, dieNLU (Natural Language Understanding) Ansätze anwenden, insgesamt deutlich besserabschneiden.ForschungsdesignIn der Studie wurden im Institut for Conversational Business an der HochschuleAalen für Technik und Wirtschaft 13 ausgewählte Chatbots aus der Versicherungs-und Finanzbranche analysiert. Anhand von qualitativen und quantitativenFragestellungen wurden aus Konsumentensicht die jeweiligen Chatbots in Hinblickauf ihre Fähigkeit (Intents), also die Anfragen und Bedürfnisse und Anfragen von