Spannende Ankündigung von Health Canada. Der Zugang zu psychedelischen Medikamenten könnte bald erleichtert werden.

In Kanada deuten sich wichtige Veränderungen an, die sich als äußerst vorteilhaft für die Extraktionsgesellschaft Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ / CSE PULL) erweisen könnte. Denn die Gesundheitsbehörde des Landes, Health Canada, kündigte an, das so genannte Special Access Program (SAP) zu überarbeiten!

Das SAP wurde geschaffen, um kanadischen Bürgern den Zugang zu Medikamenten zu erlauben, die offiziell noch nicht zugelassen wurden. In der Vergangenheit wurden psychedelische Medikamente dabei nicht berücksichtigt, doch Medienberichten zufolge, könnte sich das jetzt bald ändern! Und das wäre natürlich eine große Sache für Pure Extracts, da das Unternehmen sich ja derzeit darauf vorbereitet, in die Forschung und das Geschäft mit Psilocybin und Co. Einzusteigen!