---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung Nr. 28/2020



Ausweitung der Nachhaltigkeitsaktivitäten

Ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt



Haselünne, 15. Dezember 2020 - Nachdem in der Berentzen-Gruppe bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Nachhaltigkeitsprojekte umgesetzt wurden, hat der Vorstand der Unternehmensgruppe heute eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt, die bis in das Jahr 2025 wirken soll. Mit neu beschlossen Zielen und Maßnahmen in den Handlungsfeldern People, Planet und Products systematisiert, konkretisiert und erweitert die Berentzen-Gruppe damit ihr Nachhaltigkeitsengagement.



"In den letzten Jahren haben wir mit zahlreichen Nachhaltigkeitsaktivitäten bereits gezeigt, dass wir etwas bewegen - auf sozialer, ökologischer und auch ökonomischer Ebene. Die Erfolge, die wir dabei erreicht haben, sind für uns Ansporn, uns auch für die nächsten Jahre ambitionierte und strategische Nachhaltigkeitsziele zu setzen sowie konkrete Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele zu definieren und umzusetzen", so Ralf Brühöfner, im Vorstand der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft unter anderem für die sogenannten Corporate Social Responsibility (CSR)-Aktivitäten verantwortlich.

"0 - 100 - 100 sind die eingängigen Zielgrößen in den drei von uns definierten Handlungsfeldern People - Planet - Products, mit denen wir unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten systematisch voranbringen werden", erklärt Laura Schnober, CSR-Managerin der Berentzen-Gruppe.



0 - Zero accidents and improved health bedeutet für die Berentzen-Gruppe, den Fokus weiterhin auf die Gesundheit der Beschäftigten zu legen - eines der essenziellsten Themen der neuen Strategie. Dabei steht sowohl die Präventionsarbeit zur Verhinderung von Arbeitsunfällen und dem Entstehen von Berufskrankheiten, als auch die Förderung der Mitarbeitergesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten im Vordergrund. So wurde beispielsweise bereits im Frühjahr das Thema mobiles Arbeiten für alle Mitarbeitenden, deren Arbeitsplatz es zulässt, eingeführt. Weitere Maßnahmen sollen bis 2023 umgesetzt und dann fortgeführt bzw. weiterentwickelt werden.