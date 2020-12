Reisen bleibt eine Herzensangelegenheit der Deutschen. "Je größer die Reiseeinschränkungen, desto höher die Wertschätzung für Reisen", sagt Marek Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung von TUI Deutschland, anlässlich der virtuellen Programmpräsentation für den Sommer 2021. "In diesem Jahr zählt Reisen zu den am stärksten vermissten Aktivitäten. Das merken wir besonders an den Zugriffszahlen auf TUI.com, wo sich die Bundesbürger aktuell intensiv über ihre Urlaubsoptionen im nächsten Jahr informieren", so Andryszak.

Spanien und Griechenland im Trend



TUI erwartet für Spanien und Griechenland einen starken Sommer. Erste Tendenzen zeigen, dass insbesondere Griechenland von Familien sehr stark nachgefragt wird. Kreta, Rhodos und Kos liegen in der Beliebtheit vorne und bieten das umfangreichste Angebot. Insgesamt hat TUI in Griechenland über 4.500 Hotels im Programm. "Für größtmögliche Vielfalt halten wir auch im Sommer 2021 an unserem breiten Hotelportfolio fest und haben für jeden Urlauber das passende Angebot", so Stefan Baumert, touristischer Geschäftsführer von TUI Deutschland. Neben Spanien und Griechenland erwartet TUI auch für die Türkei und Italien eine gute Nachfrage. Reisen rund um das Mittelmeer werden in 2021 wieder verstärkt gefragt sein.



Urlaub im eigenen Land ist angesagt



Egal ob Kurztrip oder längerer Familienurlaub, Erholung am Strand oder Aktivtouren in den Bergen - Urlaub in Deutschland punktet mit Vielseitigkeit. "Der Trend zum Urlaub im eigenen Land wird sich in 2021 massiv fortsetzen", ist Baumert überzeugt. Grund genug für TUI, das Hotelangebot im Heimatmarkt weiter auszubauen. Für den kommenden Sommer stehen rund 2.400 Hotels zur Auswahl, darunter auch viele TUI Markenhotels wie das neue TUI Blue Sylt oder die beliebten TUI Kids Clubs. Die deutsche Ostseeküste wird auch 2021 beliebteste Urlaubsregion innerhalb Deutschlands bleiben. Rund ein Viertel aller Deutschlandurlauber verbringen hier ihre Ferien, Tendenz steigend. Sehr gefragt sind auch der Schwarzwald, der Bayerische Wald, das Allgäu und die Ostfriesischen Inseln.