Rückenwind für itelligence: Ausweitung der globalen Partnerschaft zwischen NTT und SAP bekannt gegeben (FOTO)

Bielefeld (ots) - Am 7. Dezember 2020 gaben NTT

(https://www.ntt.co.jp/index_e.html) und SAP

(https://www.sap.com/germany/index.html) die Erweiterung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt, um ihre Fähigkeiten und ihr Know-how gemeinsam für neue Lösugnen zu nutzen, die Unternehmen dabei helfen, sich in "intelligente Unternehmen" zu verwandeln. Den Kunden der itelligence | NTT DATA Business Solutions (https://itelligencegroup.com/de/) erschließen sich durch diese Partnerschaft enorme Vorteile. Als eins der weltweit führenden SAP Beratungshäuser wird itelligence, als Teil des NTT/NTT DATA-Konzerns, diese die Innovationen in die Geschäftsprozesse seiner Kunden integrieren.

"Die enge Partnerschaft zwischen NTT und SAP hat unmittelbare Vorteile für die beschleunigte Digitalisierung der Unternehmen," berichtet Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence | NTT DATA Business Solutions. "Als eines der weltweit führenden Beratungshäuser für SAP-Lösungen bringt itelligence im NTT-Konzern seine herausragende SAP-Expertise zur Geltung, um unsere Kunden bei der erfolgreichen Transformation ihrer digitalen Geschäftsprozesse zu unterstützen."