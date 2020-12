DGAP-News: NAIMA Strategic Legal Services GmbH / Schlagwort(e): Rechtssache

Falsche Zinsklauseln: Prämiensparer können tausende Euro von Sparkassen nachfordern - Bafin fordert Verbraucher zum Handeln auf - Claimback bietet kostenlose und risikofreie Prüfung und Abwicklung an (News mit Zusatzmaterial)



15.12.2020 / 10:38

Düsseldorf / Berlin, 15.12.2020 - Hundertausende Sparkassenkunden, die in den 90er und 2000er Jahren Prämiensparverträge abgeschlossen haben, haben Anspruch auf Nachzahlungen von zum Teil mehr als 4.000 Euro. Um eine Verjährung dieser Ansprüche zu stoppen, rät die Finanzaufsicht Bafin den Sparkassenkunden, ihre Sparverträge zeitnah prüfen zu lassen. Die Sparkassen haben über Jahre bei den betroffenen Sparverträgen nachweislich rechtswidrige Zinsklauseln verwendet und ihren Kunden zu wenig Zinsen gutgeschrieben. Bundesweit wurden bei verschiedenen Banken - meist aber Sparkassen - allein 320.000 Verträge mit den betroffenen Zinsklauseln abgeschlossen, die von Bankenseite bereits gekündigt wurden. Weitere Hunderttausende derartige Verträge laufen noch. Betroffen sind auch Riester-Banksparpläne. Die Verbraucherplattform Claimback bietet eine kosten- und risikofreie Prüfung der Verträge an.